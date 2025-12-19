Slušaj vest

U toku emisije ''Gledanje snimaka'' takmičari su imali prilike da pogledaju kako Aneli Ahmić zamera Asminu Durdžiću što je ponižava što su oboje sada to prokomentarisali pred svima.

Asmin je tokom svog izlaganja istakao da ne želi više da produbljuje odnos sa bivšom suprugom, iako su bili intimni.

- Ovo što smo radili u utorak se više neće dešavati. Ne zanima me više ljubavni odnos ni sa njom, ni sa drugim devojkama - rekao je Asmin.

- On opipava teren, ali kad izađe naš klip onda oboje imamo oscilacije i bude nas blam oboje. Ja njemu prebacim da se zgrozim i da me ne ponižava više - rekla je Aneli.

- Problem je što ja sebi dozvolim sebi neke stvari, pa previše sam i muškarcima dao pristup sebi - rekao je zadrugar.

- I ja isto, mi smo sad prijatelji i više se neće nikad ponoviti poljupci ni ništa drugo - rekla je Ahmićeva.

"Brini ko je u tvojoj porodici lakog morala"

U njihovu raspravu se umešao njen bivši verenik Luka Vujović, a ona je potkačila njegovu porodicu.

- Ne verujem da se više nikad neće ljubiti, pa ko veruje u to? Neće ovaj sad utorak, ali sledeći hoće sigurno. Ona da Asmin hoće da bude s njim, on bi bio - rekao je Luka.

- Gl*psone jedan, ti ćeš meni da pričaš nešto. Bolje se brini ko je u tvojoj porodici lakog morala - nastavila je.

- Šta ti je sad rekao? Što ga vređaš? - upitao je Asmin.

- Ti si kriv jer kažeš da ti odlučuješ o ovome. M*rš tamo, trebaš da me zaštitiš - rekla je Aneli.

