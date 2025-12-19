Slušaj vest

Asmin Durdžić nakon današnjeg haosa sa Aneli Ahmić nije imao srca da prekine svaki kontakt s njom, već je otišao do hotela kako bi joj se izvinio, ali nažalost nije dobio pozitivan odgovor.

- Ajde ustani, pogrešio sam. Bio sam ljut i ustani - rekao je Alibaba.

- Pusti me, gubim pare zbog tebe - rekla je Aneli.

- Ako izlaziš ti, idem i ja - rekao je Alibaba.

- Ostavi me, neću više nikad s tobom da pričam - rekla je Aneli.

- Ajde okupaj se, biće ti lakše - rekao je Alibaba.

- Izlazi mi odavde, nije mi dobro - rekla je Aneli.

- Istuširaj se, biće ti bolje i prestani se glupirati - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Ne propustiteStarsANELI OČAJNA NAKON ŠTO SU JE SVI MUŠKARCI OSTAVILI! Nastao haos zbog najnovijih dešavanja u Eliti, Asmin uradio nešto baš čudno
Aneli Ahmić luka vujović i asmin durdžić
Rijaliti"SVE JE PRISILNO I NASILNO, ODNOS IM JE FEJK" Nakon vrelih kadrova iz izolacije Anite i Luke, Aneli otvorila dušu: Oštećuje joj mozak...
Aneli Ahmić Anita Stanojlović i Luka Vujović
StarsPORODICA ZGROŽENA I BESNA NA ANELI AHMIĆ! Nakon što se pomirila sa Asminom hitno se oglasili: Niko joj neće doći za praznike
Aneli Ahmić luka vujović i asmin durdžić
StarsANELI I ASMIN BILI INTIMNI PA SE JUTRO POSLE NAŠLI OČI U OČI! Nastao opšti haos, evo šta se dešava u Eliti 9
Aneli Ahmić i Asmin Durdžić veče nakon što su bili intimni

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP571 Izvor: Kurir TV