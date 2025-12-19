Asmin i Aneli žele da pobegnu iz Elite
"AKO IZLAZIŠ TI IDEM I JA" Asmin i Aneli planiraju bekstvo iz Elite 9: Nakon što ju je ponizio, a ona doživela nervni slom zavšrili zajedno u krevetu
Asmin Durdžić nakon današnjeg haosa sa Aneli Ahmić nije imao srca da prekine svaki kontakt s njom, već je otišao do hotela kako bi joj se izvinio, ali nažalost nije dobio pozitivan odgovor.
- Ajde ustani, pogrešio sam. Bio sam ljut i ustani - rekao je Alibaba.
- Pusti me, gubim pare zbog tebe - rekla je Aneli.
- Ako izlaziš ti, idem i ja - rekao je Alibaba.
- Ostavi me, neću više nikad s tobom da pričam - rekla je Aneli.
- Ajde okupaj se, biće ti lakše - rekao je Alibaba.
- Izlazi mi odavde, nije mi dobro - rekla je Aneli.
- Istuširaj se, biće ti bolje i prestani se glupirati - rekao je Alibaba.
