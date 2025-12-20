Slušaj vest

Komšiluk Dragane Kosjerine voditeljku i te kako prepoznaje - bilo da izađe bez šminke ili skockana, ona im uvek zapadne za oko. U kraju u kom živi za jedne su medije otkrili da je veoma povučena, skromna, te da joj je suprug Bojan Perduv veliki džentlmen.

"Nije baš pričljiva"

Kad izlaze iz auta on joj otvara vrata, a ako zajedno odu u nabavku - on je taj koji nosi kese kući.

- Kosjerina? Kako ne znamo. Ona živi ovde. Prelepa mlada devojka. Uvek nasmejana i raspoložena. Lepo vaspitano dete. Uvek se fino javi. Nije baš pričljiva, ali je kulturna. Vide se maniri. Nije nadmena iako je poznata ličnost, a ovaj njen muž je isto fin momak. Baš su lep par - govorila je jedna starija komšinica za domaće medije.

Tu se, međutim, nije i zaustavljala.

- Kada izlaze iz kola on joj otvara vrata, nosi kese iz nabavke... Takvi momci se retko danas nalaze. Imali su sreće što su našli jedno drugo. Jednom sam mu se javila, ali nisam znala da je stranac, baš sam ostala zatečena. Ja krenula da pričam, a on se smeška. Na kraju čuh da je iz Portugalije - izjavila je komšinica.

I druga, starija žena iz okrućenja o Dragani je govorila samo u superlativu.

"Lepa je bez šminke"

- Lepa je iz bez šminke, a to je retko danas. Sedim često ispred zgrade, pa vidim ko ulazi, ko izlazi. Dolaze joj i ove kolege. Često vidim Radenkovićku i onog visokog momka, mislim da se Stefan zove. Mada češće Kristinu. Njih dve su baš bliske, rekla bih. Nađu se često i tu u kafiću. Smeju se, opuštene su. Baš sam se iznenadila za Kristinu. Delovala mi je da je uobražena, ali vidiš da nije. I Dragana nekada zna da izgleda malo uštogljeno, ali je prava dušica. Kako je lepo videti tako mlade osobe, koleginice da se druže, a da nema sujete - objašnjavala je ona.

U obližnjoj prodavnici svi se dive manirima Kosjerine, iako im i ne dolazi često.

- Baš retko. Dođe po neke sitnice. Uglavnom uzme povrće i voće. Vidi se da vodi računa o izgledu. Puna je manira, ali nije sada baš da je pričljiva. Kada uđe, svi je pogledaju, pa gledaju da li je našminkana ili ne, šta je obukla, da li ima nameštenu frizuru. Ali ona je uvek lepa i sređena - istakla je bila pomoćna radnica.

