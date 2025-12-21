Slušaj vest

Dragana Kosjerina izgovorila je sudbonosno „da“ u Crkvi Svetog Marka na Tašmajdanu, a sutradan su organizovali i svadbeno veselje za stotinak gostiju.

Zanimljivo je da je venčanje bilo dvojezično, tačnije da je osim na srpskom, prevođeno i na portugalski jer je Bojanov kum Portugalac Rui.

Podsetimo, Dragana je za ovu specijalnu priliku ponela venčanicu pripijenu uz telo koja joj je stajala kao salivena. Gola leđa, gola ramena i ogromni šlep su učinila da ona izgleda besprekorno.

Prema medijskim navodima, reč je o unikatnoj haljini za koju je voditeljka izdvojila čitavih 5.000 evra. Kosjerina i njen suprug nisu žalili ni na burme. U pitanju su one najkvalitetnije - brenda “kartije”. Ono što je posebno interesantno je da Dragana nije imala samo jednu već dve burme: zlatnu od 2.100 evra i od belog zlata i platine od 2.830 evra. Dakle, samo na svoje prstenje, Kosjerina je potrošila skoro 5.000 evra.

Komšiluk Dragane Kosjerine voditeljku i te kako prepoznaje - bilo da izađe bez šminke ili skockana, ona im uvek zapadne za oko. U kraju u kom živi za jedne su medije otkrili da je veoma povučena, skromna, te da joj je suprug Bojan Perduv veliki džentlmen.

Kad izlaze iz auta on joj otvara vrata, a ako zajedno odu u nabavku - on je taj koji nosi kese kući.

- Kosjerina? Kako ne znamo. Ona živi ovde. Prelepa mlada devojka. Uvek nasmejana i raspoložena. Lepo vaspitano dete. Uvek se fino javi. Nije baš pričljiva, ali je kulturna. Vide se maniri. Nije nadmena iako je poznata ličnost, a ovaj njen muž je isto fin momak. Baš su lep par - govorila je jedna starija komšinica za domaće medije.

