Učesnici Elite biraju osobe koje su najrealnije u ljubavnim i partnerskim odnosima. Ivan Marinković rešio je da stavi sve karte na sto i progovori o svojim osećanjima prema Aneli Ahmić.

- Anita i Luka ne očekuju ni previše, ni premalo, ja tako mislim sada. Janjuš je na drugom mestu. Pre nego što kažem ko je na trećem mestu, moram da kažem da se često ovde priča o tome da imam emocije prema Aneli, kada budem osetio potrebu, ja ću gledati da tu devojku osojim. Sada nemam emocije prema nekoj od devojaka ovde, zato džaba učesnici tvrde kako sam zaljubljen - kazao je Ivan.

1/6 Vidi galeriju Ivan Marinković Foto: Petar Aleksić

Aneli na ivici živaca zbog Stanije

Aneli je u Eliti 9 govorila o svojim emocijama nakon što je Asmin rekao da bi se pomirio sa Stanijom.

Ona je rekla da je uverena da su Stanija i Asmin foliranti, te da je sve ovo deo njihovog dogovora.

- Onako ću uvek reagovati kada sam povređena, kada meni sa strane priča jednu priču, a kada dođe sto, priča totalno drugu priču, pa tamo negde treću i tako u krug. Sto puta sam se ovde svađala, mirila, opraštala neke stvari i kako kažem ja, jesam slaba na njega kada mi priđe i kada počne da mi se umiljava i priča normalno sa mnom... Priča kako voli Staniju i to, znači njih dvoje su dva prevaranta koja mene navlače kako bi ona ušla ovde. On kao da hoće ovde da me predstavi kao najgoru, narod se meni smeje napolju i moji bližnji, mogu da mislim šta sve misle kada vide šta priča sa strane i kada vide šta on meni sve radi - rekla je Aneli, pa dodala da je pogađaju komentari da je žena lakog morala:

1/8 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Zamisli kako bi se ti osećao da si žena koja je dopustila pomirenje posle svega?! Svi vi znate šta su prolazile naše porodice i najviše naše dete, da si spustio loptu sa takvom osobom i on ide i tako priča...To je bilo sada u utorak, sredu zapravo. Ja sam u sredu sa njim sedela posle toga ili pre toga, ne znam. Zamisli?! I on priča takve stvari posle svega. Ja se nisam ovako ponašala prethodne dve godine, a ovo što sam ja sada, on je krivac za to. Ja njega nisam napolju udarala i tukla ga, on to dobro zna.

Aneli je najavila i haos ukoliko Stanija uđe u rijaliti.

- Da, tek njoj ću je**ati mater. Oboje zajedno, kada svoj plan ovde ispune, je*aću im mater. Ne treba mi ona da se uverim, samo ću njega posmatrati...Poguraj me da bude detetu bolje, da ona vidi nas u normalnom nekom stanju, a ti si dao sve da me porodica i moje dete vide u najgorem mogućem stanju. Ja smatram da on o sebi šalje sliku. Osećam se omalovaženo ovde kada mi izađe klip i kada mi se ljudi ovde smeju. Tu je kriv on! Ovi ljudi uzmu za pravo da me ponize njihovim komentarima i on im daje to oružje u ruke - rekla je Aneli.

