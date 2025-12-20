Slušaj vest

U toku ankete, Anđelo Ranković istakao je da Milena Kačavenda ostavlja prostor da će ući u emotivan odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem, što je ona pokušala da negira.

- Matora, Mina i Maja. One su sve grešile u prošlosti, ali su shvartile svoje greške. Međutim, ja bih posebno izdvojila Filipa, a odmah nakon njega je Nerio. Na treće mesto sam imala nameru da stavim Terzu, ali ipak će to biti Zorica - kazala je Jovana.

- Milena je pravi šmeker od žene, ona je danas konačno otkrila kako se oseća zapravo. Ja na taj odnos gledam kao na najzdraviji odnos, mislim na njen odnos sa Janjušem. Nikada je nije ponizio. Muškarci su dosta iskreniji, dok devojke više igraju igrice. Hana i Nerio su preslatki i iskreni, njih moram da izdvoji - rekla je Sunčica.

1/8 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Neko ko je kidao za mene, pazio me, mazio, podigao i brinuo o meni...je moj Sale. Možda se nikada ne pomirimo, ali će on za mene uvek biti moj. Uvek ćeš biti moj, samo to da znaš. Mina i Viktor su mi preslatki, treba da se držite zajedno.

- Što se mene tiče, najrealniji je Ivan. Nikada ga nisam videla da priča sa ljudima koje je precrtao. Na drugom mestu je Anđelo koji je veoma dosledan sebi. Što se tiče treće osobe, to je Filip - kazala je Aneli, koja je govorila o vezi Luke i Anite.

