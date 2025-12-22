Slušaj vest

Milutin Popović Zahar u svojoj velikoj ispovesti otkrio je i detalje ljubavnog života. Muzičar je priznao da nije odoleo Goci Lazarević, a na kraju se oženio Marijom, sa kojom je i danas.

- Jedne tople majske večeri imao sam probu u "Loli", a Goca je došla na audiciju. Ovlaš sam je pogledao i rekao: "Koji je tvoj problem, mala?" Bila je veoma mlada, mršava kao balerina, tek otvoren ružin pupoljak. Njen glas je bio cvrkutav, a držanje skrušeno. "Došla sam da me probate", rekla je, a ceo orkestar je počeo da se smeje. "Da probate moj glas", dodala je. Nisam joj davao nikakvu šansu, odabrala je tešku vranjansku pesmu. Kada je zapevala, u sali su svi zaćutali. Bio je to rezak, pomalo visok glas neobične izražajnosti. Rekao sam: "O-ho-ho, ti se ne šališ. Najzad nam je došla dama koja zna znanje!", rekoh orkestru.

1/9 Vidi galeriju Milutin Popović Zahar Foto: Kurir Televizija

Tako je počeo njen novi život, koji će, kako se kasnije ispostavilo, poremetiti moj sopstveni i odrediti mi dalju sudbinu. U to vreme svi moji drugovi su se oženili i imali decu, a otac mi je govorio da je vreme da se i ja ženim. Imao sam dve opcije, da se oženim koleginicom sa fakulteta, intelektualkom, vršnjakinjom ili ovom mladom pevačicom koju i ne poznajem dobro. Odlučio sam se za prvu i dobili smo ćerku Ljiljanu. Ali, ubrzo smo se razveli, nije išlo. Počeo sam da se družim sa pevačicom.

1/4 Vidi galeriju Goca Lazarević na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

"Slušaj, slušaj. Da odemo negde daleko, sami nas dvoje. Znam da se nećeš oženiti mnome, ali ipak bih volela da odemo bez pesme i svirke", rekla je i otišli smo na Azurnu obalu. Krenuo sam na plažu jedno po podne i video moju malu pevačicu kako sedi na obali skupljenih kolena koje je obuhvatila rukama. Bila je tužna. Znao sam o čemu se radi. Mlada, lepa i dobra pevačica vuče se s jednim violinistom bez nade da će je uzeti za ženu. Ćutao sam, ali sam tada odlučio da se oženim njome. Dugo smo bili u braku, deceniju i po. Dobili smo dvoje dece, Mariju i Miloša. Moja mlada supruga je bila dobra pevačica, postala je popularna i prava zvezda. Postala je sigurna u sebe, došla je ogromna lova, a mala gugutka iz neke šumadijske bestragije postala je ime popularnije od mog. Pomislila je da je vreme da Galateja napusti Pigmaliona.

Treća sreća - Marija

Kasnije sam se oženio trećom ženom Marijom, s kojom sam i dan-danas. Upoznao sam je u Opštini pre 15 godina. Trebalo mi je neko uverenje i ja odmah odem kod činovnice koja mi se učinila najlepšom, bez ikakve nade da ću ja tu nešto uspeti.

Međutim, ona je stanovala blizu mene i onda jedan, drugi, treći susret, nešto se stvorilo između nas. Srećni smo. I zvanično smo venčani. Ja venčam svaku ženu koja hoće da se uda za mene. Ali ovoga puta je bila ljubav u pitanju.

Očuh pobednice Granda

Zahar je očuh pobednice Zvezda Granda Todori Toković.