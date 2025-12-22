Slušaj vest

Milutin Popović Zahar jednom prilikom je u ispovesti za Kurir otkrio je i detalje ljubavnog života. Muzičar je priznao da nije odoleo Goci Lazarević, a na kraju se oženio Marijom, sa kojom je i danas.

Goca Lazarević

Jedne tople majske večeri imao sam probu u "Loli", a Goca je došla na audiciju. Ovlaš sam je pogledao i rekao: "Koji je tvoj problem, mala?" Bila je veoma mlada, mršava kao balerina, tek otvoren ružin pupoljak. Njen glas je bio cvrkutav, a držanje skrušeno. "Došla sam da me probate", rekla je, a ceo orkestar je počeo da se smeje. "Da probate moj glas", dodala je. Nisam joj davao nikakvu šansu, odabrala je tešku vranjansku pesmu. Kada je zapevala, u sali su svi zaćutali. Bio je to rezak, pomalo visok glas neobične izražajnosti. Rekao sam: "O-ho-ho, ti se ne šališ. Najzad nam je došla dama koja zna znanje!", rekoh orkestru.

Tako je počeo njen novi život, koji će, kako se kasnije ispostavilo, poremetiti moj sopstveni i odrediti mi dalju sudbinu. U to vreme svi moji drugovi su se oženili i imali decu, a otac mi je govorio da je vreme da se i ja ženim. Imao sam dve opcije, da se oženim koleginicom sa fakulteta, intelektualkom, vršnjakinjom ili ovom mladom pevačicom koju i ne poznajem dobro. Odlučio sam se za prvu i dobili smo ćerku Ljiljanu. Ali, ubrzo smo se razveli, nije išlo. Počeo sam da se družim sa pevačicom.

"Slušaj, slušaj. Da odemo negde daleko, sami nas dvoje. Znam da se nećeš oženiti mnome, ali ipak bih volela da odemo bez pesme i svirke", rekla je i otišli smo na Azurnu obalu. Krenuo sam na plažu jedno po podne i video moju malu pevačicu kako sedi na obali skupljenih kolena koje je obuhvatila rukama. Bila je tužna. Znao sam o čemu se radi. Mlada, lepa i dobra pevačica vuče se s jednim violinistom bez nade da će je uzeti za ženu. Ćutao sam, ali sam tada odlučio da se oženim njome. Dugo smo bili u braku, deceniju i po. Dobili smo dvoje dece, Mariju i Miloša. Moja mlada supruga je bila dobra pevačica, postala je popularna i prava zvezda. Postala je sigurna u sebe, došla je ogromna lova, a mala gugutka iz neke šumadijske bestragije postala je ime popularnije od mog. Pomislila je da je vreme da Galateja napusti Pigmaliona.

Treća sreća - Marija

Kasnije sam se oženio trećom ženom Marijom, s kojom sam i dan-danas. Upoznao sam je u Opštini pre 15 godina. Trebalo mi je neko uverenje i ja odmah odem kod činovnice koja mi se učinila najlepšom, bez ikakve nade da ću ja tu nešto uspeti.

Međutim, ona je stanovala blizu mene i onda jedan, drugi, treći susret, nešto se stvorilo između nas. Srećni smo. I zvanično smo venčani. Ja venčam svaku ženu koja hoće da se uda za mene. Ali ovoga puta je bila ljubav u pitanju.

Očuh pobednice Granda

Zahar je očuh pobednice Zvezda Granda Todori Toković.