Tatjana Jovančević nekadašnja učesnica Velikog brata bila je gost Kurira i tada je govorila o svim traumama koje je preživela.

Sa gledaocima podelila je jezive detalje iskustva koje joj je život promenilo zauvek.

Zatočeništvo

Mesecima je bila u zatočeništvu od strane muškarca kojeg je upoznala na jednoj svadbi. Nakon maltretiranja i silovanja, otkrili su joj šta se krije iza zločinačkog ponašanja cele njegove porodice i rekli šta žele od nje.

- Spakovali su me iznad groblja, neko brdašce, u neku kuću staru 300 godina. U kući se rušio plafon i zidovi. Tri meseca sam provela tamo. Tu su me mučili, maltretirali... Jednom me je zgrabio i bacio na krevet... Svi su posle otišli za Nemačku, mene su moji tražili i majka me je našla u jednom trenutku. Preklinjala je, plakala, molila... Morala sam da kažem: "Sve je u redu, sve je super" i gledala sam je onako. On je sve moje, brata, oca, majku držao na nišanu. "Budeš li nešto kako ne treba... Ti meni daš nešto što meni treba, ja ću tebi slobodu - govorila je Tanja tada i otkrila:

- Kada sam pitala... Rekla sam da ja tu ne pripadam i da ne znam šta oni žele od mene... Rekli su: "Dete."

Otac više nije hteo da čuje za nju

Nakon agoniije koju je preživela, kako Tanja navodi, otac više nije želeo da čuje za nju.

- Nikada nisam imala priliku mom ocu tačno da ispričam šta se dogodilo, uvek sam to nekako krila. Tata mi nije verovao, mislio je da sam svojevoljno otišla i želela da se udam. Kada sam došla da pričam sa ocem rekao mi je: "Ne želim da razgovaram, ruku ovoliku su gurnuli u tebe" i tu je prekinut svaki naš kontakt - otkrila je Tatjana i dodala:

- On je mene bukvalno omrznuo, kada sam želela da mu ispričam sve nije želeo. Govorio je da sam se ja udala, znate, neko ko vam je najbitniji vas gura. Pa nisam ja kriva za to što mi se desilo, pusti me da ti kažem pa me onda osudi. Ja da sam htela da se udam ne bih bežala... Pa čekaj, da si mi iz oka kanuo, ako ne poštuješ moju borbu, ma ćao, misli šta hoćeš čoveče. Ja znam kroz štas sam prošla, koliko sam se mučila... Ko god da vas ne poštuje, pre svega ne poštuje sebe. Tada sam rekla i mnogo puta u životu, idemo dalje, prošlo je. Šta god da je, prošlo je, bitno da sam živa, ko hoće da me odbaci neka me odbaci...

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

