Slušaj vest

Pevačica Jadranka Kalinić, koja se javnosti predstavila učešćem u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno" nije krila na kakve je sve ucene naišla tokom svoje karijere. Ona je otvoreno pričala o teškoj porodičnoj sudbini, ali i ne tako lakoj borbi kroz karijeru.

Jadranka Kalinić ima tešku životnu priču, a otkrila je i da je tokom karijere često dobijala nepristojne ponude.

1/5 Vidi galeriju Jadranka Kalinić u emisiji Nikad nije kasno Foto: Printscreen YouTube

- Nisam uopšte htela da idem tim putem da mi neko pomaže, da me neko gura. Bilo je takvih ponuda dosta, ali uz uslov, ili intimnih odnosi ili da se vežem nekim ugovorom, pa da otplaćujem, odrađujem, ili da budem nečija devojka - priznala je ona, pa otkrila ko nepristojne ponude nudi pevačicama:

- Uglavnom ljudi koji su oko pevača i koji tipuju na pevačice, koji imaju mnogo novca, najčešće biznismeni. Ali najbitnije je da karijeru gradite sami.

"Najteže je u životu sahraniti svoje dete..."

Iza njenog prelepog osmeha kriju se godine borbe i teških trenutaka koje nikada nije krila.

Naime, jednom je u žiriju bila Neda Ukraden i odmah joj je uputila kompliment da izgleda kao tinejdžerka, kao i da je mladolika, lepa i zgodna.

1/7 Vidi galeriju Pevačica Neda Ukraden večeras, 5. novembra, održava veliki koncert u srpskoj prestonici, u MTS Dvorani Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Otkrila je da poznaje Jadranku od ranije, kada je pevala u njenom kafiću, te je bila oduševljena njihovim ponovnim susretom.

U trenutku kada ju je upitala zbog čega u njenoj biografiji piše da je bila anksiozna, Jadranka je na trenutak zastala, a zatim iskreno podelila svoju tužnu priču.

- Pored oca i majke sam izgubila i dete, pa sam dobila anksioznost… Ali ne idem na tu priču, to je sve jako tužno… Idemo na veselo. Nešto najteže u životu je sahraniti svoje dete. Namerno nisam išla na to da mi ne bi zamerili. Ja sam ovde prvenstveno i samo zbog pevanja, jer je u tim najtežim trenucima mene pesma najviše izvukla – rekla je Jadranka za "Grand", na šta je Neda odgovorila:

– To je zaista tužno. Treba da se izboriš. Bravo. Ako ti išta u životu pomogne, pored ljubavi najbližih i tvoje vlastite snage koju ti je dao Bog, a dao ti je, i snagu i talenat i lepotu, to je svakako muzika. Divno je da imaš tu snagu i volju i što si se ovde pojavila.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: