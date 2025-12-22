Rezultati glasanja na anketi Elite
MILAN MILOŠEVIĆ UNOSI VAŽNU INFORMACIJU IZ SPOLJNOG SVETA: Evo o čemu se radi
Učesnici "Elite 9" u subotu popodne imali su priliku da među sobom biraju osobu koja ima najviše nerealnih očekivanja, a pravo glasa imali ste i vi, te vam donosimo rezultate vašeg glasanja.
1. mesto zauzela je Aneli Ahmić.
Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube
2. mesto zauzela je Anita Stanojlović
Anita Stanojlović Foto: Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram
3. mesto zauzeo je Asmin Durdžić
Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube
