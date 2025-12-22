Slušaj vest

Učesnici "Elite 9" u subotu popodne imali su priliku da među sobom biraju osobu koja ima najviše nerealnih očekivanja, a pravo glasa imali ste i vi, te vam donosimo rezultate vašeg glasanja.

1. mesto zauzela je Aneli Ahmić.

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube


2. mesto zauzela je Anita Stanojlović

Anita Stanojlović Foto: Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram


3. mesto zauzeo je Asmin Durdžić

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP575 Izvor: kurir tv