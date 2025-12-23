Slušaj vest

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević rešila je da nikad brutalnije odgovori na sve učestalije prozivke i uvrede od strane Aneli Ahmić u "Eliti".

Poznato je da je njihov žestoki medijski rat počeo kada je Aneli ušla u "Elitu 7" i optužila Staniju da joj je ukrala muža Asmina Durdžića Alibabu, učesnika aktuelne sezone Pinkovog rijalitija, a budući da Ahmićeva poslednjih dana sve češće negativno govori o Dobrojevićevoj, ona je rešila da ne ćuti.

- Magarica i dalje njače iz "Elite"? Ne pominjem je, nebitna je. A ona se i nakon tri godine očajnički kači na moje ime? Pa da sumiramo: Janjuš. Abortusi. Javni seks na nacionalnoj TV dok ostavljeno dete sve to gleda. Muškarci na smenu. Kad Asmin obriše patos s njom — onda opet Stanija i nova laž: „Asmin ima dogovor sa Stanijom"?! Naravno. Kad se sama podmetneš da budeš džoger, onda koristiš Staniju da se pereš od sopstvenog blata. Blamuša je provaljena - poručila je Stanija, a potom nastavila:

- Sve lažne priče pale u vodu. Od „Stanija mi je otela muža“ — smišljeno za ulazak u rijaliti, do laži o „poslatom TikToku“ da opere činjenicu da je znala za ljubavnicu, dok ljubavnica nije znala za nju. Kakav scenario. Sve za titulu najveće blamuše u istoriji rijalitija. „Podrška“ joj ovčice što glume lavice. Kako lavice od fanatičnih baba magarice? - napisala je Stanija na Instagramu.

Uzela mu 50.000 evra

Podsetimo, pre ulaska u Elitu 9, pričalo se da je Aneli iskoristila bogatog moćnika i uzela mu ogromnu svotu novca.

Aneli je od tog čoveka uzela 50.000 evra pre ulaska u rijaliti i oročila ih na svoje ime, a njemu je rekla da neće ući u Elitu ako joj bude dao tu svotu novca. On joj poverovao, a ona je pare uzela i donela u Beograd i ovde ih na računu oročila. Taj čovek ne sme da dolazi u Srbiju zbog nekih zakonskih prepreka i zbog toga nije mogao ni da je nađe. Ona je brže bolje došla i položila pare na račun, a zatim ušla u rijaliti. Ona se nada da će deset meseci biti dovoljno dugo da on zaboravi svoja potraživanja, a i ona planira da nakon izlaska ostane u Beogradu.

