Slušaj vest

Nataša Alimpić trenutno je takmičarka Pinkovih Zvezda, a pretodne godine sreću je okušala i u Zvezdama Granda.

Vlasnica je nekoliko autorskih pesama i nagrada po festivalima, a svojevremeno za Kurir govorila je o detinjstvu i teškom početku.

Trpela vršnjačko nasilje

Nataša ima već 10 godina radnog staža, a pevanjem je počela da se bavi u lokalu svog oca, kada je sa 15 prvi put uzela mikrofon u ruke. Nakon loše finansijske situacije i zatvaranja porodičnog restorana, otišla je od kuće, živela u garaži i pevala dugi niz godina po kafanama i pekla zanat.

Foto: Instagram

U školi je zbog pevanja i želje da pomogne roditeljima trpela vršnjačko nasilje kada su je drugari iz školske klupe ismejavali, nazivali "pevaljkom" i izbegavali. Nije bila u prilici da nosi dobre patike, putuje na ekskurzije što je bio predmet ruganja.

"Živela sam u garaži"

Za Kurir je govorila o teškom početku i prvim koracima na putu do uspeha, te je otkrila da je se sa 16 godina odselila od roditelja kako im ne bi bila na teretu i počela sama da zarađuje za život. S obzirom da nije imala sredstava, bila je prinuđena na stanovanje u garaži.

- Kada sam se odselila živela sam u garaži. To je garaža koja je adaptirana u jedan stambeni objekat. Sa 16. godina ne možete sebi priuštiti sjajne i luksuzne uslove. Delila sam kupatilo sa starijim gospodinom, ali nisam ga mnogo ni sretala jer sam radila i išla u školu - pričala je Nataša i otkrila šta joj je dalo snagu da se bori i ide sigurno ka svom cilju.

1/8 Vidi galeriju Nataša Alimpić Foto: Printscreen, Instagram

- Kada počnete da se bavite pevanjem, ne može odmah da se peva po privatnim veseljima nego mora da se prođe taj kafanski zanat. U kafanu dolaze razni ljudi, neko da se veseli, neko da sklopi posao, neko da peva, nego da "gleda" muziku, neko da ispriča svoje probleme... Bilo je teško kada neko dođe na uho vam priča svoju životnu priču ili vam obežava da može da vas spasi odatle i pruži bolji život... Uvek sam se držala svog puta i bila sam svesna da to moram da prođem. Nekada sam i uplakana zaspala... Želela sam da nikada nisam kročila u kafanu i da sam sa svojim roditeljima sedela kod kuće i gledala filmove... Ali, kada se smirim, kažem sebi "Izdrži".

Nataša Alimpić na audiciji za Zvezde Granda: