Voditeljka Dragana Kosjerina katolički Božić ove godine provela je u porodičnom domu, okružena najbližima i u atmosferi ispunjenoj emocijama i toplinom.

Praznik je obeležen u duhu tradicije, uz bogatu trpezu na kojoj su se našli domaća pogača, vino i simboli vere i zajedništva.

Dragana Kosjerina proslavlja katoličko Božić sa mužem i njegovom porodicom Foto: Printscreen Instagram

Dragana je ovaj važan datum proslavila zajedno sa suprugom Bojanom, kao i sa njegovim roditeljima. Fotografije iz njihovog doma odavale su mir, bliskost i porodičnu harmoniju.

Bez želje za isticanjem i glamuroznim detaljima, voditeljka je pokazala koliko joj znače mir, porodica i običaji. Iskrena radost, osmesi i zagrljaji bili su najbolji dokaz da je praznik protekao u duhu ljubavi i zajedništva.

Ovako je počela ljubav Dragane i Bojana

Podsetimo, njihova veza počela je još 2018. godine kada je Dragana bila pacijent i izabrala Bojana za svog lekara.

Suština dobrog odnosa, kako kaže, jeste spremnost da drugu osobu saslušaš i prihvatiš da je njeno mišljenje drugačije. Sa Bojanom je spoznala da dvoje mogu imati potpuno oprečne stavove o nečemu, a da se to međusobno poštuje.

- Meni se to dosad nije dešavalo. U prethodnim vezama se očekivalo bezuslovno prilagođavanje kao dokaz ljubavi i posvećenosti, što nikad ne rezultira srećnim krajem. Jer, kada se partneri prilagode do krajnjih granica, neminovno shvate da nisu više oni ljudi s početka veze. Tek kad dvoje dostignu emotivnu zrelost, što se nama očigledno dogodilo i naišli smo jedno na drugo u pravom trenutku, onda je sve u redu - rekla je ranije Dragana za "Gloriju".

