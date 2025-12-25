Slušaj vest

- Da li ti nedostaje Luka? - glasilo je pitanje.

- Ne, ravna linija. Ogorčena sam što sam imala ovakvog muškarca. Kakve sam ja muškarčine imala zgodne, lepe i dobrostojeće. Šta sam ja sebi dozvolila, da u rijalitiju nalazim momke. Obišla sam pola sveta i dopustila sam sebi da se zaljubljujem u rijalitiju. On nije moj rang. Imam slobodu da pričam, otvorile su mi se oči - rekla je Aneli.

- Bilo bi glupo da posle hotela nešto oseća prema meni. Verujem kad kaže kakve je muškarce imala, da ju je sramota i blam svojih izbora. Ona nije ravnodušna, nego sve sad obrće - rekao je Luka.

- Nema potrebe da se objašnjava sa ovom bolesnicom, ali treba vremena da se privikne. Treba da kaže samo u kratkim crtama jer je ovo blam - rekla je Anita Stanojlović.

- Ovo je sve blam i blam me što je ovo blam. Ja joj želim sve najgore i ne zanima me devojka u tri života - rekao je Luka.

- Oni pokušavaju da dokažu da nije bilo ljubavi, iako ja mislim da je bilo. Anita se koprca u ovoj priči, a čujem da je imala i neke reakcije na tortu. Čujemo da se oni navikavaju. Aniti to nije ništa strano, njoj je normalno da uđe u vezu tek tako - rekao je Ivan Marinković.

- Ona se vrtela da meni skine verenika i skinula ga je, svaka ti čast - dodala je Aneli.

- Ti si sada rekao, kao više ti je smor da priča o njoj, a zapravo nije. Aneli i dalje ima neku vrstu emocije prema čoveku sa kojim je živela pre tri godine. Ona je takođe i pravila decu sa Lukom - rekao je Ivan.

- Nisam! Ne! Imali smo samo tri puta odnos. Kad smo imali odnos otišla sam po tabletu za dan posle - skočila je Aneli.

- Sve što kaže, laže! - rekao je Luka.

- On nije znao da sam uzela tabletu kad mi je on pravio dete. Ja nisam želela dete sa njim! Zamisli da sam trudna, a Asmin tu - vikala je Aneli.

