Pevač Jašar Ahmedovski dugo nije govorio o bolnom periodu kada je ostao bez brata Ipčeta, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći sa samo 28 godina, ali je jednom prilikom otvorio dušu i priznao da bol ne prolazi.

- Fali mi dosta toga u emotivnom smislu. Trudim se da najbezbolniji način prevaziđem sve. To je moja bol i svih onih koji su ga voleli. Ponosan sam što su njegove pesme i dalje popularne, drago mi. Kad negde pevam njegove pesme, to uvek bude jak vrisak i puno mi je srce. Sad je 28 godina kako je poginuo. A i dalje ga vole i poštuju. Taj bol može da bude manji, ali nikad neće proći. Život mi se zaista promenio. Ali mora dalje da se živi, šta da radimo - rekao je on u "Grand Magazinu".

Jašar Ahmedovski nekad i sad Foto: Promo, Privatna Arhiva

Na pitanje voditeljke da li je istina da četiri godine nije mogao da zapeva Ipčetove pesme, on je odgovorio:

- Dugo nisam mogao na radiju da čujem njegove pesme, a kamoli da pevam, plakao sam.

- Njemu sam bio uzor, doveo sam ga u Beograd, odgovaran sam bio za njega, trudio sam se da poštuje kodekse života. Bio je temperametan, vozio je brzo. Stalno sam se svađao sa njim zbog toga, čak sam i izlazio negde na auto-putui ako ne vozi sporije. Takav je bio, i nažalost sa takvom vožnjom je završio.Teško zaplačem, ali kad čujem njegovu pesmu, da. Emocija me oduzme. Otac i majka su umrli od tuge kad je on poginuo - rekao je Ahmedovski sa knedlom u grlu.

Nije zaboravljen - grob Ipčeta Ahmedovskog i danas posećuju fanovi

Muzičke karijere Jašara i Ipčeta Ahmedovskog osamdesetih godina krenule su uzlaznom putanjom i vrlo brzo su bili u vrhu estrade, ali, nažalost, Ipčeta je smrt sprečila da nastavi da niže uspehe.

Ipak, njegova muzika sluša se i danas širom Balkana.

Grob Ipčeta Ahmedovskog Foto: Kurir

Nedaleko od porodične kuće Ahmedovskih nalazi se seosko groblje na kom je sahranjen Ipče Ahmedovski. Mesto večnog počinka pevača 28 godina nakon tragične smrti najmiliji redovno posećuju i sređuju, te je grob u dobrom stanju, čist i pokošen, s najvećom spomen-pločom u okolini, te ga je lako uočiti već s puta.

Poruka na spomeniku

Pokraj groba su izgrađene i dve mermerne klupe, dok je na ploči ispod slike napisano:

- Hvala ti za sve što si stvorio za nas, od oca Ibrahima, majke Nadžije, braće i sestre.

Sa zadnje strane groba nalazi se velika gravura legendarnog pevača, a ono što smo doznali od seljaka je da brojni fanovi i dan-danas dolaze na grob i polažu bukete cveća, pogotovo na godišnjicu njegove smrti.

Inače, u rodnom mestu braće Ahmedovski doznali smo dosta detalja iz njihovog privatnog života i videli kuću u kojoj su odrasli.

Kurir.rs

