Iva Grgurić svojevremeno se takmičila u rijalitiju, te je tada iznela šokantne detalje svoje prošlosti.

Naime, Ivana Grgurić je odnela pobedu u "Zadruzi", a tada je pred kamerama ispričala da je hrvatski biznismen finansijski pomagao njoj i njenoj porodici, ali da su problemi u njihovom odnosu nastali onog trenutka kada je on zatražio kontrauslugu od nje.

- Došla sam u Zagreb iz Osjeka kada sam imala 20 godina, potpuno sama i bez novca. Zaposlila sam se kao hostesa u nekom klubu i našla stan preko oglasa. Posle mesec dana, čovek koji je dolazio po novac za kiriju pitao me je da li bih želela da upoznam vlasnika stana - započela je priču Iva te je opisala kako je izgledao prvi susret s hrvatskim tajkunom.

- Šokiralo me je to što je on bio u invalidskim kolicima jer sam ga drugačije zamišljala. Mislila sam da je puno mlađi, a onda mi je rekao da ima multiplu sklerozu - pričala je bez daha Iva.

- Brzo je počeo da mi pomaže materijalno, da mi puni frižider, kupuje mi sve što treba i više nije tražio kiriju za stan. U njemu sam videla očinsku figuru i bila sam mu veoma zahvalna zbog svega, pa sam ga upoznala s majkom. A on je nakon toga počeo da materijalno pomaže i mojim roditeljima - pričala je Iva, prenosi Alo i dodala:

- Jednog dana, odvezao me je van grada i rekao mi je: „Znaš, Iva, da se sve u životu plaća. Sve što sam za tebe učinio, ima svoju cenu“- pričala je zadrugarka cimerima i dodala da joj je tada postavljen ultimatum: ili da bude s njim ili da napusti stan.

Ivina majka: "Ona priča gluposti"

Potresna Ivina ispovest tad je šokirala mnoge, a njena majka Jasna istakla je tad izjavila da ne želi da se zamera ćerki.

- Znate šta, niko nikoga ne može ni na šta da natera. Nema tu šta da se priča. To je Ivina priča, neću da se zameram svom detetu - rekla je ona za Pink.rs.

- Nazvala sam majku i ispričala sam joj sve šta se desilo, a ona mi je rekla da neke stvari u životu moraju da se istrpe i pregrme, te da ne mogu da se vratim kući - nastavljala je Iva ispovest kroz suze.

- Pristala sam na njegov ultimatum, zbog čega ću se kajati dok sam živa. Taj naš odnos trajao je oko godinu dana, a za to vreme živela sam u agoniji. Pratili su me njegovi ljudi, prisluškivao mi je telefon, uhodio me je… Postavio mi je kameru u dnevnu sobu, a nakon što sam upoznala jednog dečka, s kojim sam kasnije uplovila u vezu, upao mi je u stan s trojicom svojih ljudi - pričala je Iva kroz suze i nastavila:

- Jedan od njih me je uhvatio za vrat i pribio uz zid, a onda su me izbacili napolje bez ičega, bez ijedne stvari. Ali, to mi više nije bilo bitno. Samo sam želela da budem slobodna i da se spasem - ispričala je Iva, ali su mnogi zadrugari posumnjali u istinitost njene ispovesti.

Zaljubljena do ušiju

Pobednica rijalitija "Zadruga" Iva Grgurić zaljubljena je do ušiju, a identitet momka sve vreme krije od javnosti.

Iva je, podsetimo, letos pričala šta joj je važno kod muškarca.

Ovako je Iva nekad izgledala:

- Humor mi je jako bitan, mora da bude snažan, moćan i stabilan. Muškarac svakako mora biti jači od žene i dominantniji u svakom smislu. Imala sam slučajeve gde je bilo obrnuto i završavao je tako što nismo zajedno više. Jako je važno da žena može u svakom trenutku da se osloni na muškarca. To je ključ za sve - jasna je bila ona.

Ona je tad navela da će partnera pokazati javnosti samo ako je oženi.

- Više neću prikazivati svoje partnere, tek ću možda muža pokazati ako budem htela - kazala je tad za "Blic".

