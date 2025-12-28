Slušaj vest

Aneli Ahmić ušla je u Belu kuću i odmah nastavila sa provokacijama, što je dovelo do novog sukoba sa Lukom Vujovićem, a tenzija između njih je brzo eskalirala pred očima svih ukućana.

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen Instagram

- Krao je vitamine da ne bi kupovao, da bi imali, o čemu vi meni pričate?! Lažov! Ti i tvoji prijatelji narkomani, pričaj kome si nosio ti. Pričaj šta radiš jednoj bliskoj ženskoj osobi i njenom mužu - rekla je Aneli

- Alo ku*vo raspala, sestru si prodala, tražila si u Turskoj da se dro*iraš. Da, ti si narkomanka i sp*rmuša, smradu jedan - rekao je Luka.

- Ko koristi?! Ženska osoba i njen muž, ti pričaj - rekla je Aneli.

- Za to ću ti je*ati mater što lažeš. Pričaj kako voliš trojke, kako su te trp*la dva muškarca i kako si gurala dezodorans dole. Pričaj šta si pričala za brata i sestru, šta si pričala o sestri šta ti je napravila. Sve lažeš. Ti si ta koja je gazila i govorila joj da je najgora na svetu - rekao je Luka.

- Ovo je sve laž, za brata i za Situ - rekla je Aneli.

- Da kažem šta si pričala?! E, smeće jedno - rekao je Vujović.

- Visuljko, na mesto - rekla je Aneli.

- Moja sestra ne gleda televizor, ja nosio nekome dr*gu?! Sram te bilo. Pričaj s kojim bratovim prijateljem si se je*ala i šta si pričala kada ste bacali na sto i kako te je maltretirao u se*su - rekao je Luka.

- Vise ti mu*a do kolena - rekla je Aneli.

- E, lepo, lepo, a bilo ti je lepo kada si poredila to. Nekada je to držala i govorila: "Jao kako lepa ja*a moja" - rekao je Vujović.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Luka Vujisić se tuku Foto: Printscreen

Luka se udvarao Aniti

Podsetimo, rijaliti učesnik Luka Vujović priznao je cimerki, a odnedavno i emotivnoj partnerki Aniti Stanojlović da jedva čeka da legnu u krevet, zbog čega je ona odmah razvukla osmeh od uva do uva jer je i sama svesna da je čeka vrela akciju.

- Jedva čekam da legnemo, majke mi - rekao je Luka, a Anita se osmehnula.

Od kako su započeli ljubavnu romansu postali su glavna tema svojih cimera, a da ne mare za tuđa mišljenja pokazali su tokom prethodne noći.

Luka i Anita su se prepustili strastima i zatresli zidove Bele kuće, kada su uživali u vreloj akciji kao da kamere ne postoje.