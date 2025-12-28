Slušaj vest

Ema Radujko obnovila je vezu sa fudbalerom Urošem Račićem, međutim, kako saznaju domaći mediji nakon pomirenja fudbaler je postavio uslove pevačici, koje ona nije odbila.

Kako tvrdi za Informer obavešten izvor, pevačica se u poslednje vreme znatno promenila.

- Ema se potpuno promenila. Uroš joj je zabranio da se bavi muzikom i nastupa, i jasno joj stavio do znanja da, ukoliko želi ozbiljnu vezu, mora da se odrekne provokativnih nastupa, oskudnih kostima i izazovnih fotografija. Nije joj bilo svejedno, ali je pristala jer joj je stalo do njega - navodi sagovornik.

- Drastično je smršala, okrenula se nezi lica i vodi mirniji život, daleko od medija, TikToka i Instagrama na kojem nije okačila ništa već šest meseci. To joj je možda i najteže palo, jer ju je publika najpre upoznala kao influenserku. Ipak, uživa sa Urošem i može se reći da su uplovili u mirniju životnu fazu - dodaje izvor.

Iako su ponovo zajedno, Ema i Uroš se trude da svoju vezu drže dalje od očiju javnosti. Ne objavljuju zajedničke fotografije i izbegavaju mesta na kojima bi mogli biti primećeni. Pevačicu su ranije povezivali sa bivšim fudbalerom Dragišom Gudeljom, ali te navode nijedna strana nikada nije potvrdila

Dok se Ema menja on nosi poklon Milici Pavlović

Fudbaler Uroš Račić prisustvovao je pre dve noći koncertu Milice Pavlović u hali Čair u Nišu, a kad je muzička zvezda završila on je otišao da je poseti u bakstejdžu, dok je bila u bademantilu.

Njegovo prisustvo mnoge je iznenadilo, pa nema sumnje da će i prisan zagrljaj koji su razmenili privući pažnju. Kako kaže izvor, Uroš je već dugo vremena planirao da dođe na neki od Miličinih koncerata jer je voli i poštuje kao osobu i izvođača.

- Upoznali smo se na jednom letu. Želeo je da dođe na beogradski koncert, ali nije stigao, a baš mu je bila želja da dođe na neki od mojih velikih koncerata u okviru Lav turneje. Baš smo se ispričali i poklonio mi je dres - kazala je Milica nakon koncerta i susreta s Račićem.