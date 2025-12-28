Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je održala koncert u Požarevcu, a početkom ove godine imala je svoju veliku ispovest.

Svetlana Ražnatović je otkrila i koliko joj suprug fali, koji je ubijen pre 25 godina.

- U svakom trenutku mi nedostaje. Nisam celina, bila bih da je on tu i da zajedno gledamo kako nam deca i unuci odrastaju - rekla je Svetlana, pa se osvrnula na napise da je Arkan i dalje živ:

- Meni deca više ne postavljaju pitanja, to se dešavalo ranije dok nisu znali neke stvari i čitali svašta o svom ocu. Oni su sada odrasli ljudi, rasuđuju o tome kako treba. Lova je prolazna stvar, treba se pogledati u oči - rekla je tada Ražnatovićeva i otkriva kad je poslednji put išla kod Anastasije u Španiju.

- Prošle godine sam išla poslednji put u Španiju kod Anastasije, stvarno nisam imala vremena zbog svih obaveza. Obećala sam joj da završim u martu sve sa obavezama, pa u apilu. Veljko je odlično, on je na relaciji Titel - Beograd. Moja turneja traje zadnjih 20 godina i ne staje. Ljudi masovno dolaze na moje koncerte i uživaju. To mi znači, ja od njih akumuliram tu pozitivnu energiju - rekla je tada Ceca i otkriva sve o pozivu koji je jednom obavila sa Popovićem.

O Popoviću

Cecu je, 2013. godine, kada je održala drugi koncert na Ušću i time srušila sve rekorde, samo 10 dana pred spektakl pozvao Popović i to posebnim povodom.

- Jeste. Kada smo rasprodali Ušće, desetak dana pred koncert, policija je zaustavila dalju prodaju karata jer su rekli da toliki skup ne mogu da obezbede. Tako mi je bar menadžer preneo razlog. I Saša Popović mi je rekao: "Ti si jedina koja je po drugi put rasprodala Ušće. Molim te, pošto moraš naglo da prekineš prodaju, objavi, ženo, da si rasprodala Ušće." Mnogi fanovi su me zvali i pitali zašto je prodaja zaustavljena. To nije bilo do mene. Ko zna koliko bi tek ljudi bilo - otkrila je Ceca.

O Palminoj smrti

Otvorila je dušu i o smrti prijatelja Dragana Markovića Palme

- Tužno i za mene ogromno iznenađenje, on je krio od nas bliskih prijatelja. Za mene je to šok, ali ja se još nisam pomirila sa tim da ga neću više nikad sresti... Čovek ni ne zna šta može sve da podnese dok ga sve ne sustigne. Ja sam se uvek borila na način na koji sam najbolje umela sa gubicima - kaže Ceca i dodaje da joj emtivni partner nije potreban da bi bila srećna.

- Taj neko se nije pojavio jer mu nije vreme. Meni sreća ne zavisi od partnera. Imam ozbiljan socijalni život i ja nemam vremena za sve - poručila je Ražnatovićeva.

