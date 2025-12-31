Slušaj vest

U 2025. godini mnoge poznate ličnosti doživele su najlepše trenutke i to one najznačajnije koje menjaju život iz korena.

Za njih će ova godina zauvek ostati posebna jer su dobili bebe i postali roditelji.

Jovana Ljubisavljević i Bogdan Srejović

Bivša zadrugarka i misica Jovana Ljubisavljević još početkom 2025. dobila je sina koji je kruna njene ljubavi sa ugostiteljem Bogdanom Srejovićem.

Srejović je slavio duboko u noć, a samo nekoliko dana od porođaja svojoj Jovani je emotivnim rečima čestitao rođendan.

- Ti si moja ljubav, oslonav, podrška, moje jutro, dan i noć. Ti si moja molitva, snaga i svetlost. Ti si moj najbolji prijatelj, moj životni saputnik i predivna majka našeg sinač. Ti si moja žena Srećan rođendan živote - napisao je Bogdan u opisu njihove zajedničke fotografije.

Milica Veličković

Milica Veličković, učesnica "Elite", na svet je doneća ćerku Barbaru u januaru 2025. godine.

Nakon javne prevare i suočavanja sa bivšim partnerom Borislavom Terzićem i njegovom devojkom Sofijom, Milica se posvetila porodičnom životu i dolasku ćerke.

Malu Barbaru je otac upoznao tek nakon izlaska iz rijalitija, a odnose ni zbog deteta nisu uspeli da srede, te je on ponovo ušao u rijaliti i nastavio sa ljubavnim aferama.

Aleksandra Prijović

Aleksandra Prijović svom sinu Aleksandru podarila je sestru Ariju u septembru 2025. godine.

Kako su pisali domaći mediji, Aleksandra se porodila u jednoj privatnoj klinici, a mama i beba osećale su se odlično.

Muzička zvezda sezbog trudnoće povukla iz javnosti i posvetila porodičnom životu. Nakon godinu dana najlepše pauze, pred sam kraj godine, prvi put se pojavila u Baru i napravila spektakl koji je publika željno iščekivala.

Milena Vučić

Milena Vučić nosila je blizance i tokom trudnoće na društvenim mrežama izazivala razne komentare zbog svojih fotografija.

Pevačica se nakon porođaja oglasila iz bolnice i objavila fotografiju. Tim povodom je uputila suprugu Nikoli Bruovcu najemotivnije reči i gotovo rasplakala pratioce.

Milena i Nikola pored blizanaca imaju još dvoje dece.

Anja Mit

Nakon što se rastala s pilotom Ognjenom Vesićem, Anja je uplovila u vezu sa poznatim košadrkašem Vladimirom Petrovićem, koji je 15 godina stariji od nje. Mnogi su komentarisali na društvenim mrežama sa se glumica brže porodila nego zvanično razvela.

Anja Mit u novembru je na svet donela dečaka kome su ponosni roditelji dali ime Filip.

Njeni obožavaoci su sa oduševljenjem ispratili svaki momenat njenog putovanja kroz trudnoću, a sa velikom radošću proslavili i dolazak bebe na svet.

Aleksandra Bursać

Aleksandra Bursać porodila se u decembru i na svet donela ćerkicu.

Njen deset godina mlađi muž Stevan Sekulić na Instagramu je podelio fotografiju sa naslednicom i time obavestio javnnost da je postao tata. Sekulić se oglasio iz porodilišta odakle je objavio fotografiju sa ćerkicom.

- Ćao drugari, ja sam Kasija - napisao je ponosni tata, a čestitke su se samo nizale.

