BEBE POZNATIH ROĐENE U 2025. GODINI: Glumica se porodila brže nego što se razvela, misica dobila prvo pa muško, a ona je postala mama blizanaca
U 2025. godini mnoge poznate ličnosti doživele su najlepše trenutke i to one najznačajnije koje menjaju život iz korena.
Za njih će ova godina zauvek ostati posebna jer su dobili bebe i postali roditelji.
Jovana Ljubisavljević i Bogdan Srejović
Bivša zadrugarka i misica Jovana Ljubisavljević još početkom 2025. dobila je sina koji je kruna njene ljubavi sa ugostiteljem Bogdanom Srejovićem.
Srejović je slavio duboko u noć, a samo nekoliko dana od porođaja svojoj Jovani je emotivnim rečima čestitao rođendan.
- Ti si moja ljubav, oslonav, podrška, moje jutro, dan i noć. Ti si moja molitva, snaga i svetlost. Ti si moj najbolji prijatelj, moj životni saputnik i predivna majka našeg sinač. Ti si moja žena Srećan rođendan živote - napisao je Bogdan u opisu njihove zajedničke fotografije.
Milica Veličković
Milica Veličković, učesnica "Elite", na svet je doneća ćerku Barbaru u januaru 2025. godine.
Nakon javne prevare i suočavanja sa bivšim partnerom Borislavom Terzićem i njegovom devojkom Sofijom, Milica se posvetila porodičnom životu i dolasku ćerke.
Malu Barbaru je otac upoznao tek nakon izlaska iz rijalitija, a odnose ni zbog deteta nisu uspeli da srede, te je on ponovo ušao u rijaliti i nastavio sa ljubavnim aferama.
Aleksandra Prijović
Aleksandra Prijović svom sinu Aleksandru podarila je sestru Ariju u septembru 2025. godine.
Kako su pisali domaći mediji, Aleksandra se porodila u jednoj privatnoj klinici, a mama i beba osećale su se odlično.
Muzička zvezda sezbog trudnoće povukla iz javnosti i posvetila porodičnom životu. Nakon godinu dana najlepše pauze, pred sam kraj godine, prvi put se pojavila u Baru i napravila spektakl koji je publika željno iščekivala.
Milena Vučić
Milena Vučić nosila je blizance i tokom trudnoće na društvenim mrežama izazivala razne komentare zbog svojih fotografija.
Pevačica se nakon porođaja oglasila iz bolnice i objavila fotografiju. Tim povodom je uputila suprugu Nikoli Bruovcu najemotivnije reči i gotovo rasplakala pratioce.
Milena i Nikola pored blizanaca imaju još dvoje dece.
Anja Mit
Nakon što se rastala s pilotom Ognjenom Vesićem, Anja je uplovila u vezu sa poznatim košadrkašem Vladimirom Petrovićem, koji je 15 godina stariji od nje. Mnogi su komentarisali na društvenim mrežama sa se glumica brže porodila nego zvanično razvela.
Anja Mit u novembru je na svet donela dečaka kome su ponosni roditelji dali ime Filip.
Njeni obožavaoci su sa oduševljenjem ispratili svaki momenat njenog putovanja kroz trudnoću, a sa velikom radošću proslavili i dolazak bebe na svet.
Aleksandra Bursać
Aleksandra Bursać porodila se u decembru i na svet donela ćerkicu.
Njen deset godina mlađi muž Stevan Sekulić na Instagramu je podelio fotografiju sa naslednicom i time obavestio javnnost da je postao tata. Sekulić se oglasio iz porodilišta odakle je objavio fotografiju sa ćerkicom.
- Ćao drugari, ja sam Kasija - napisao je ponosni tata, a čestitke su se samo nizale.
