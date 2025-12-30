Slušaj vest

Nermin Handžić najmlađi je pevač koji će nastupiti 17. februara na koncertu “Verujem u ljubav” posvećenom Šabanu Šauliću.

Gest Gordane Šaulć

Koliko porodica Šaulić poštuje mladog pevača i njegov talenat, svedoči jedan gest Gordane Šaulić, supruge kralja narodne muzike.

Naime, Gordana je poslednji put uživo Nermina slušala na proslavi 18. rođendana Andreja, sina Violete Miljković i Dragana Taškovića.

Tada je pobednik “Zvezda Granda” izveo pesmu “Kraljice mog srca”, a Gordana je ustala, sve vreme je stajala dok je pesma trajala, i na kraju je mladog pevača nagradila aplauzom.

Video se pojavio na društvenim mrežama, a postao je viralan u svim zemljama u regionu.

Velika imena na koncertu

Fondacija “Šaban Šaulić” pomagaće mladim talentima iz sveta muzike.

Podsetimo, na koncertu 17. februara nastupaće nastupaće: Nermin Handžić, Emir Habibović, Snežana Đurišić, Beki Bekić, Ilda Šaulić, Marija Šerifović, Aleksandra Prijović, u pratnji Aleksandra Sofronijevića i njegovog orkestra.

Ne propustiteStarsBUBNJAR NASTUPAO SA ŠABANOM, SAD ŽIVI NA CRKVENOM KAZANU: Da nije bilo njega, živeo bih na ulici
-crkvena-kuhinja-zorana-jevtic-18.jpg
StarsON JE NAJMLAĐI PEVAČ KOJI ĆE NASTUPITI NA KONCERTU POSVEĆENOM ŠABANU ŠAULIĆU! S njim sam pevao još kao dete
IMG-20251215-WA0057.jpg
StarsALEKSANDRA PRIJOVIĆ O PRVOM SUSRETU SA ŠABANOM ŠAULIĆEM: Pevačica progovorila o legendi narodne muzike "To čuvam i dan danas..."
Aleksandra Prijović
StarsSLAVLJE U PORODICI UNUKA ŠABANA ŠAULIĆA! Za Luku ovo je najradosniji dan, evo šta se dešava
Screenshot_4.jpg

 Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde:

STARS EP574 Izvor: kurir tv