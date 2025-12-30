Slušaj vest

Mustafa Durdžić, otac učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, ne prestaje da se oglašava na Fejsbuku. On svakodnevno komentariše dešavanja u rijalitiju u kojem mu učestvuje sin, ali su mu ipak glavna tema bivše snajke Aneli Ahmić i Stanija Dobrojević.

On o njima dvema nema lepo mišljenje, a sada je otišao korak dalje i na svom profilu objavio oglas u kojem traži snajku. Mustafa je napisao šta sve očekuje od buduće Asminove partnerke.

Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Tražim snahu, po mogućnosti da nije u drugom stanju. Potrebno je da je lepuškasta zbog potomaka. Da je malovrsna i da nas ne tuče. Poželjno bi bilo da sama sebe zna našminkati i da zna odrezati svoje nokte na nogama i rukama tako da ne moram zapošljavati manikira i pedikira. Poželjno je da se zna počešljati ponekad. Prednost imaju one koje bar svaki treći dan operu ruke tečnim sapunom. Hrana obezbeđena, lični vozač obezbeđen, bebisiter do 35 godina isto obezbeđen radi zabave i ubijanja dosade. Maser po potrebi - napisao je Mustafa.

Tuča Aneli Ahmić i Asmina Gurdžića Foto: Printscreen YouTube

Podsetimo, Asminov otac nedavno je na Fejsbuku imao poruku i za bivšu priju, Anelinu majku Groficu.

- Zamolio bih Grofadiju da prestane sa tom čarobnom čorbom da hranite Aneli pre nego devojka skapa od gladi. Ako mi podlegne tužiću vas za nanošenje bola i nenadoknadivu štetu mojoj porodici - pisao je Mustafa na Fejsbuku.