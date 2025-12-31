Slušaj vest

Jasmina Ahmić, poznata kao Grofica, majka Aneli Ahmić došla je u "Elitu 9" kako bi posetila ćerku i unuka Nerija Ružanjija.

- Gde ste vi, gde mi je Nerio? - odmah je pitala Grofica.

Nerio je tad brišao babi.

- Gde si srećo babina - rekla je Grofica kada je zagrlila Neria, a onda je prišla stolu i bacila dezodorans Luki Vujoviću, Anelinom bivšem vereniku.

- Ja tebe nikada nisam blatila, branila sam te i hvalila - rekla je Grofica, pa je krenula da razgovara sa ćerkom.

- Kako si došla? - upitala je Aneli.

- Lepo, sve je dobro, Durdžići ne znaju gde uradaju, naša devojčica je kod kuće, uživa i lepo joj je, sve je spremno, a Sita je razočarana, seli se daleko, dobila je posao, ništa je ne zanima - otkrila je Grofica.

- Zbog mene? - upitala je Aneli.

- Ide boljim životom, oprostiće ti sve, iako je razočarana - rekla joj je majka.

- Luka pita da li je on nekada tukao Aneli - rekao je Milan.

- Ako je rekla da jesi, onda jesi, mene ne zanima ništa ni Luka niti bilo ko - rekla je Grofica.

- Mama, ne piši statuse više ni za koga - dodala je Aneli.

Grofica se tad obratila unuku.

- Što si pobegao sine, sve ti opraštamo, iako lažeš, ti si deo naše porodice - rekla je Neriju.

Grofica grli unuka Nerija Foto: Printscreen YouTube

- Ja ništa ne lažem - odgovorio je.

- Grofice, je l joj zameraš ono u hotelu? - upitao je Milan.

- Mi smo povraćali, cela porodica - rekla je Grofica.

Grofica je krenula da se pozdravi sa svojom praunokom Arijom, ali ju je Nerio zaustavio.