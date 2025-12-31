"AKO JE REKLA DA JU JE LUKA TUKAO, ONDA JESTE" Grofica stigla u Elitu da podrži ćerku Aneli, pa se obratila unuku Neriju: Lažeš, ali ti sve opraštamo
Jasmina Ahmić, poznata kao Grofica, majka Aneli Ahmić došla je u "Elitu 9" kako bi posetila ćerku i unuka Nerija Ružanjija.
- Gde ste vi, gde mi je Nerio? - odmah je pitala Grofica.
Nerio je tad brišao babi.
- Gde si srećo babina - rekla je Grofica kada je zagrlila Neria, a onda je prišla stolu i bacila dezodorans Luki Vujoviću, Anelinom bivšem vereniku.
- Ja tebe nikada nisam blatila, branila sam te i hvalila - rekla je Grofica, pa je krenula da razgovara sa ćerkom.
- Kako si došla? - upitala je Aneli.
- Lepo, sve je dobro, Durdžići ne znaju gde uradaju, naša devojčica je kod kuće, uživa i lepo joj je, sve je spremno, a Sita je razočarana, seli se daleko, dobila je posao, ništa je ne zanima - otkrila je Grofica.
- Zbog mene? - upitala je Aneli.
- Ide boljim životom, oprostiće ti sve, iako je razočarana - rekla joj je majka.
- Luka pita da li je on nekada tukao Aneli - rekao je Milan.
- Ako je rekla da jesi, onda jesi, mene ne zanima ništa ni Luka niti bilo ko - rekla je Grofica.
- Mama, ne piši statuse više ni za koga - dodala je Aneli.
Grofica se tad obratila unuku.
- Što si pobegao sine, sve ti opraštamo, iako lažeš, ti si deo naše porodice - rekla je Neriju.
- Ja ništa ne lažem - odgovorio je.
- Grofice, je l joj zameraš ono u hotelu? - upitao je Milan.
- Mi smo povraćali, cela porodica - rekla je Grofica.
Grofica je krenula da se pozdravi sa svojom praunokom Arijom, ali ju je Nerio zaustavio.