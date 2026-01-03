Slušaj vest

Sinoć se održala Elitovizija, a jedan od članova žirija bila je Milica Veličković. Nakon što je Anita završila sa svojim nastupom, usledili su komentati žirija, a tom prilikom Milica je izenela šok tvrdnje na račun Stanojlovićeve.

- Pazi šta pričaš, da ne krenem i ja, pa da imaš da tužiš - rekao je Luka Vujović.

- Luka, tebe niko nije tužio, ne znam šta mi mafijaš! Ništa nisam ni rekla osim da je bila sa oženjenim čovekom s dvoje dece, nikada to ne bih rekla jer je to javna ličnost! To je jako bolesno i ružno što si rekla. To što si bila s nekim likom trudna sa Aleksejem, ne znači da bih i ja bila. Nemam šta da se stidim od Anđela, sve i da je tako - rekla je Milica Veličković

- Ja sam rekla da ne znam da li je to istina i da ne mogu da te krivim, samo sam prenela - poručila je Anita Stanojlović.

- Da li misliš da bih ti ja govorila nešto za mene i Anđela i da ti ideš i pričaš po javnom svetu... Znaš i da ti je to šifra za parfem sa Tamarom, a zna i Anđelo ko je to - rekla je Milica.

- Tri različite priče su bile, ti si uklopila u jednu i nabila. Ne kažem da si slagala da se nije desio moj i tvoj razgovor, ti si iz našeg razgovora sklopila jednu priču. Da mi je Maja rekla to, to, to i to, ja ne mogu da znam o tome, kao što i ne znam...Jeste bilo ono što sam ja rekao tebi, ali da nije bilo tako kao što si prenela i Miljana ispričala, da se ne radi u trudnoći - rekao je Marko Đedović.

- Meni je samo bitan momenat trudnoće, sve ostalo da li sam se videla, ja sam slobodna žena - dodala je Milica.

- Zašto nisi rekao da ti je otac bolestan i da ima metastazu i da je jako bolestan?! Rekli ste da je Baja bolestan i da se igramo sa bolesnim čovekom, što nam ranije niste rekli - rekao je Marko.

- Ja nisam tada hteo da komentarišem negativno - rekao je Luka.

- Da li ste vi normalni, Baja je demantovao da je bolestan i tebe i Biljanu - rekao je Đedović.

- On je to rekao?! Evo nek bude i da to nije istina - rekao je Vujović.

