Sinoć je održana prva "Elitovizija" u 2026. godini, a u žiriju se našla Milica Veličković, bivša verenica aktuelnog zadrugara Borislava Terzića Terze.

Očekivano, tokom lajv programa došlo je do sukoba, a sve zbog njihove ćerke Barbare, kojoj Terza ne posvećuje dovoljno pažnje.

U jeku svađe, Terza je uputio apel produkciji i Velikom šefu, zamolivši da mu se omogući da napusti rijaliti kako bi prisustvovao rođendanu i krštenju svoje ćerke, ukoliko Milica Veličković to želi.

Terza sa ćerkom Foto: Instagram

U tom trenutku, voditeljki Dušici Jakovljević je preko bubice saopštena važna informacija, koju je odmah podelila sa gledaocima.

Terza je dobio dozvolu da vanredno napusti rijaliti kako bi prisustvovao krštenju svog deteta, što je predstavljeno kao zvanična odluka Željka i Milice Mitrović, ljudi koji stoje na čelu produkcije Pinka.

Ova odluka izazvala je snažne reakcije u studiju i među gledaocima. Mnogi su ovaj potez produkcije ocenili kao ljudski i emotivan.

