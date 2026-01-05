Slušaj vest

Asmin Durdžić kao ovonedeljni vođa u "Eliti" delio je honorare, a među prvima je novac podelio bivšoj partnerki Aneli Ahmić, te je prokomentarisao njihov odnos.

Naime, Asmin se dotakao tom prilikom i njihove ćerke, pa je spomenuo i sud kao rešenje oko deteta.

- Prvi mali budžet za moju bivšu Aneli, ušla si da me oblatiš. Ja te prvi dirati neću, ako me budeš dirala ja ću ti odgovoriti, kad budeš tema komentarisaću te realno, neću se suzdržavati ni za Neria i Hanu. Kad budeš nasrnula, odreagovaću, što se tiče Nore rešićemo preko suda. Lični dogovori ne idu. Ako želiš da dovedeš dete, ja ti dajem dozvolu, i ja želim da je vidim na par sati, naš odnos je za mali budžet - rekao je Asmin.

1/4 Vidi galeriju Asmin Durdžić i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Mali budžet za Uroša, ako si prijatelj Aniti, nisi trebalo da kažeš to - naveo je Asmin.

- To što sam povezao za Relju, ona je kriva, pevala je njegove pesme, šalje signale, pa se buni kad se razotrkije - rekao je Uroš.

- I da si znao, nisi trebao da kažeš ime javno - naveo je nastavio.

Šokirao priznanjem

Inače, Asmin je šokirao izjavom o intimnim odnosima.

-Sa mnom ne može normalna devojka da ima odnos. Meni je rekord 19 puta. Kunem se, pao sam u nesvest nakon toga- rekao je Asmin i dodao:

- Zbog s**a, 19. puta, ali preko dana.

Pogledajte dodatni snimak: