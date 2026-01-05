Slušaj vest

Jutros je sneg zavejao celo imanje u Šimanovcima, pa je "Elita" zapala u belu fantaziju.

Ipak, ova zimska idila nije odgovarala svima, pa je tako Aneli Ahmić imala velikih problema da dođe od izolacije do paba.

Ona se klizala, proklizavala, saplitala i jedva došla do cilja.

Aneli Ahmić i Luka Vujisić se tuku Foto: Printscreen

Dolazi iz toplijih krajeva

Gledaocima je ovo bilo komično, a nije ni čudo što se lošije snašla obzirom da dolazi iz toplijih krajeva u kojima nema snega.

Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

 Pogledajte dodatni snimak:

