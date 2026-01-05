Aneli Ahmić urnebesno hoda po snegu, zasmejala sve gledaoce
ANELI URNEBESNO HODA PO SNEGU I LEDU! Kamera snimala svaki njen korak, gledaoci se uhvatili za stomak
Jutros je sneg zavejao celo imanje u Šimanovcima, pa je "Elita" zapala u belu fantaziju.
Ipak, ova zimska idila nije odgovarala svima, pa je tako Aneli Ahmić imala velikih problema da dođe od izolacije do paba.
Ona se klizala, proklizavala, saplitala i jedva došla do cilja.
Aneli Ahmić i Luka Vujisić se tuku Foto: Printscreen
Dolazi iz toplijih krajeva
Gledaocima je ovo bilo komično, a nije ni čudo što se lošije snašla obzirom da dolazi iz toplijih krajeva u kojima nema snega.
