Slušaj vest

Muž Branke Sovrlić, poznati menadžer još iz vremena Jugoslavije Sadik Pašić Paja u velikoj ispovesti otvorio dušu o najvećim imenima sa estrade, njihovom životu i karijerama, ali i otkrio ko mu duguje novac.

Već na početku prisetili Halida Bešlića sa kojim se družio i sarađivao.

- Posle fakulteta, ali čak i za vreme studija sam se bavio estradom. Mislim i da sam najviše koncerata uradio pevačima. Radim sam sa svima, naravno, Halid je bio nezaobilazan. Pošto se sve ovako desilo, kaže se o mrtvima sve najbolje. Međutim, to za Halida nije svojstveno. On je bio toliko neposredan i jednostavan, da nije bilo glume kod njega i bilo kakvog foliranja. Ne znam kako bih to objasnio. Kod nas se uvek govorilo: “Kakva ti bude dženaza, znaće ljudi kakav si bio čovek”, kaže Sadik Pašić Paja, pa nastavlja:

1/6 Vidi galeriju Branka Sovrlić i suprug Foto: Privatna Arhiva, express.ba, Nemanja Nikolić

- Kad se pogleda taj njegov ispraćaj, okupljanje ljudi i dženaza, jasno je kakav je Halid bio. Halid je davno počeo, a od starta je bio iskren čovek. Bio je neko ko je imao osobinu da sve može da zapamti. Ja dosta pamtim, ali ni slučajno kao on. Znao je uvek koga je gde i preko koga upoznao. Uvek je imao dobre pesme, čak i sa mojom Brankom Sovrlić je imao jedan uspešan duet. Čovek je prosto bio takav, to se ne može ni opisati. Kasnije kad je umro, svi su govorili da je bio dobar čovek. Nakupilo se to zapravo vremenom, ne može se to isfolirati. Ljudi osete kakav je neko, to sve dođe vremenom. Ne znam šta bih sad rekao o njemu. Mnogo što šta se izdešavalo dokom svih ovih godina.

"Kad je naišla na Halida on joj je u ruke dao 5.000 maraka"

On je ispričao jednu životnu situaciju koja možda najbolje oslikava kakav je Bešlić bio.

- Evo jedne stvari koju nisam ispričao ni njegovom sinu Dinu. Imam još jedan restoran pored ovog u Sarajevu. Dolazili su naši ljudi većinom tamo. Jednom kada sam uveče došao da pokupim pazar, ušao je za mnom gospodin u kaputu i pričao je sa šankericom. Čujem ja po govoru neko društvo i otprilike znam ko su, prepoznam ih po glasu. Čovek prilazi i kaže, došao je ovde neki Nemac. Ja priđem i pitam ga šta mu treba, a on vadi cedulju jednu umotanu, pokušava da čita, pa ne može i onda je meni dao. Ja vidim, piše Halid Bešlić. Nisam znao šta će mu Halid, a čoveka ne znam, pa mi beše čudno sve to. Videlo se pak da je pravi Nemac. Ja krenem da ispitujem, a on kaže da je tek sleteo i došao. Pitao me je da li znam Halida, ja kažem znam, a on mi kaže da bi ga našao. Kažem ja, samo se okreni, eno ti ga Halid iza mene. Halid ustaje, rukuje se sa njim, ali ga neprepoznaje. E onda nam je rekao da je njegova supruga iz Bosne, da je slikar, a zbog rata je postala izbeglica, te je otišla u Nemačku. Htela je tamo da krene od nečega, da napravi izložbu, a kad je naišla na Halida on joj je u ruke dao 5.000 maraka. To je tada u to vreme bilo mnogo. Čovek je rekao da je ta žena odvojila novac da Halidu to vrati, poslala je muža da ga nađe. Onda smo seli svi zajedno u kafanu, nismo ni zatvarali. E, kad to znaš o njemu, a sigurno je bilo mnogo slučajeva, sigurno je da ga je narod mnogo voleo. On se nije ni oblačio nešto previše moderno, on samo izađe i peva, bio je jednostavan čovek. Nikada nisam potpisao ugovor sa njim, a radili smo toliko. Sa velikim imenima sam radio jako dugo. Ne može čovek da radi sa miševima i da očekujem da će negde da stigne. Moraš da radiš sa velikim imenima.

O Tomi Zdravkoviću: "U autu je uvek nosio knjige"

1/9 Vidi galeriju Toma Zdravković Foto: Printscreen Youtube - Jugoton, Printscreen/Youtube, Printscreen/Nekapesmakaže

Upravo sa takvim imenima je radio Sadik Pašić Paja. Jedan od njih je i Toma Zdravković.

- Tomi Zdravkoviću sam bio i tata i mama. Njemu je bio potreban staratelj koji nije slušao nikoga, ali se mene bojao. Kad dođe u Beograd on rezerviše pet hotela da ga ja ne mogu naći. Nisam ja hteo da budem strog roditelj, hteo je da kocka pare, ali ja mu ne dam. Slao sam pare njegovoj ženi, a ona od tih para kupi stan. Isto je to kao da dete traži sladoled, a ti kažeš ne može. Ipak, mnogi ne znaju koliko je bio načitan. U autu je uvek nosio knjige, čitao je Hegela. Bio je fin čovek, isto kao i Halid. Prirodno pametan čovek.

O Halidovoj bolesti

- Što se Halidove bolesti tiče, nisam ja medicinar, ali sam znao neke stvari i znao sam šta su maligne bolesti. Nisam ni ja sa Halidom o tome pričao, ali mi je jedan kompozitor njegov rekao da su bili u Ljubljani i da su mu jetru snimali, kao i da je tad moglo da se operiše. To bi mu produžilo život. Ne znam kako je to propušteno. Još jedan doktor u Banjaluci je rekao da je džabe otišao njegov život, ali ljudi generalno imaju uvek nešto preče od toga da brinu o svom zdravlju. Draže mu je bilo druženje, a doktori njemu nisu rekli šta je tačno da ga ne bi prepali. Mnogo je pevača tu, ali kad pređeš neku granicu da ti više nije važna borba za opstanak, možda se ljudi malo i promene. Ne znam primere da su ljudi čašćavali kao što je to radio Halid. Ima ljudi koji neće da pomognu, imaju mnogi svoje probleme, i nije sve osmeh i šminka na estradi. Svako opet svojim postupcima govori o sebi.

"Svi su mislili da će Sejda umreti pre Halida"

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić ostavio veliki trag Foto: Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Herc, Marina Lopičić, Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Marina Lopičić, Petar Aleksić

Sadik smatra da su na Halidovu sahranu došli i oni koji su se malo družili sa njim kako bi bili viđeni.

- Slabo se krećem, imam problem sa kolenom, pa nisam išao kod Dina. Mnogi su željni javnosti, samo da se uslikaju pa makar na sahrani Halidovoj. Sejda je maligno i svi su očekovali da će umeti pre Halida, zato joj je posvetio pesmu. Vodeći nju po doktorima saznao je da je bolestan, tako mu je pao grah, žao mi je bio je mnogo drag svakom. Znao sam ga u dušu, a mnogi su se kitili njegovim imenom baš kao u pesmi: gde si bio kad sam bio niko. Da je neko bio džukela je bih rekao bez obzira na sve, ali on je bio duša.

Paja je organizovao koncerte i za “Bijelo dugme”.

- Kad sam bio sa grupom “Bijelo dugme” delio sam i ja autograme. Ljudi vide da nas policija čuva, pa prilaze, gledali su kako nas je policija čuvala. Oni znaju samo za Bregu. Kad smo bili na jugu Makedonije, pravili smo koncert, bili su Sinan i Branka. Kad sam štampao Sinanu Sakiću plakate pravio sam ih da budu ogromni, a meni su prilazili jer su nas viđali zajedno, tražili su mi sliku klinci i pričali da sam ja Sinan, a ja ih samo sprovedem tamo kod njega.

1/32 Vidi galeriju Branka Sovrlić kuća Foto: Privatna Arhiva, Vladimir Šporčić, Privatna Arhiva

Njegova supruga Branka Sovrlić nikada nije imala skandale iza sebe.

- Ma neka ljudi pričaju šta hoće, kako je rekao Bregović: što gore pišu o tebi to bolje, samo nek mi stave dobru sliku.

On i supruga pate što nemaju decu

Ipak priča koja se stalno provlači jeste žal što on i Branka nisu imali dece.

- Pitao sam jednog ginekologa: da dođe moja Branka kod tebe, a on mi kaže: neka promeni petla. Šta ću ja da pitam dalje, kaže kroz osmeh prisećajući se saveta doktora da njega treba da promeni pevačica.

- Nije ona previše povređena time što je pitaju što nemamo dece, tako se dešavalo. Ona je skroz zdrava, nije imala nikakvih problema. Bila je prvak Srbije u džudou. Možda sam ja sam kriv što nisam bio nikada kod kuće, šalim se. Branka je pogrešila što se našla na estradi. Estrada je bosanski lonac, staviš svašta i bude dobro. Ona bi bolje prošla da je pevala u operi ili horu, pozorištu, taj je tip nije za borbu. Ona se sa direktorom televizije upoznaje tri puta, a u to vreme svi bi se da imaju priliku da upoznaju direktora ulizivali. Ona ima kristalan glas i prava je dama. Njena majaka nikada nije na ulicu izašla da se nije našminkala, kao da se nisi okupao ideš u autobus i treba da smrdiš okolo. Prvi put kada je išla na turneju ona je trčala: eno onaj nije stavio kravatu. Eto, takva je.

"Kao menadžeru mi je bilo bitno da prodam ulaznice i uzmem pare"

Paja kaže da nije presudno da neko bude zvezda ako samo zna da peva, da je bilo važno imati harizmu.

- Meni je kao menadžeru bilo bitno da prodam ulaznice i uzmem pare, a kako će da pevaju to nije važno. Kada ode klinac na koncert njemu nije bitno da li je dobro neko pevao i bilo dobro ozvučenje nego da li je bilo ljudi i da li je to bio hepening. Nije harizma svakom ista, a Halid Bešlić je imao to da prenese na ljude emociju i kada nema ozvučenje. Toma, Šaban, Sinan, Halid...ne vidim naslednika...moj idel je Tea Tairović, tražio sam takvu pre 40 godina. Ona je naučila da peva i vidi koliko para je zaradila.

1/6 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Preent Screen, Kurir

On se ne slaže sa izjavama pojedinih pevačica da je Tea privukla publiku vrckanjem na sceni.

- Što one ne idu na vrci vrc. Ima dosta što znaju da igraju ali moraš imati ljupkost, izjave za medije da znaš da daješ. Evo Brena kada se pojavila malo digne nogu, malo zajaše harmonikaša. Uz to je dobar pevač ali je postala idol zahvaljući svemu što ima. Tea je kompletan proizovod i sama sve napravila. Danas kada praviš zgradu ne piše ko je mešao malter nego ko je osmislio. Ovaj mali Jozinović me iznendaio a nema svoje pesme.

Pozajmio 50.000 evra Vesni Zmijanac

On se osvrnuo i na saradnju sa Vesnom Zmijanac za koju kaže da je “paket”.

1/7 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Marko Karovic

- Vesna Zmijanac kada je snimala najveće hitove, najveće koncerte sam joj radio. Snimala je ploču, a spavala kod nas, jednostavna je. Međutim hoće li posuditi nešto sa tim se pozdravi, to ti neće vratiti, a isto tako možeš njeno uzeti i ne vratiti. Veliki je džek. Tada sam joj rekao: ajde da ti kupim stan u Beogradu biraj gde hoćeš i koliki hoćeš, godinu dana da radiš sa mnom. Vlada je bio tada njen muž i ona ga zvala da pita. Ja mu kažem za 10 dana ti dajem 50.000 maraka. Ona je tada dobijala 500 maraka, a Toma i Šaban su pevali za 1000 maraka. Izvadio sam 50.000 maraka dao sam mu (Vladi) i totalni haos smo napravili. Zalepila se bila za mene ko taksena marka jer svako voli slavu i da izađeš pred punu halu. Ona je neodgovorna ali je dobra, kompletna, celi produkt.

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: