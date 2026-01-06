Slušaj vest

Terza je u Eliti 9 rekao da će bez obzira na sve doći na krštenje svoje ćerkice Barbare, kao i da će nakon toga prisustvovati daljem slavlju, ovim povodom oglasila se njegova bivša partnerka Milica Veličković.

Milica je bez okolišanja istakla da bi to pokazalo kakav je zapravo otac, te i da bi to pokazalo da ''nema obraza'', jer do sada nije pokazao dovoljnu brigu, kada je reč o njegovoj naslednici.

- Ne mogu nikom da zabranim ulaz u crkvu, svako ko misli da treba da se pojavi tu neka dođe, ko ima obraza. Proslava je privatna stvar, al' jasno mi je da je poenta da tata godine hoće da dođe da se napije i najede o mom trošku. To je cela njegova poenta lažne drame - istakla je Milica.

Terza kleknuo, na ivici suza

Terza i Milica videli su se kada je ona bila žiri na Elitoviziji. Terza je u jednom trenutku kleknuo ispred nje i molio je da vidi ćerku Barbaru.

- Molim te dovodi je da je vidim ovde - rekao je Terza i kleknuo.

- Kakav si glumac, ajde zaplači, tako si klečao ispred moje majke pa je psuješ. Tebi došao Munja ti ga ne pitaš za dete - dodala je Milica.

- Doneo mi je slike, vređaj me - govorio je Terza.

- Slike si dobio bez moje dozvole - rekla je Milica.- Ti mene vređaš, a ti si kao neka majka - rekao je Terza.

- Ja sam najbolja majka, uz svoje dete, brinem o njoj, radim sve za nju, a ti kao otac ne postojiš - rekla je Milica.

- I ja sam najbolji otac - dodao je Terza.

