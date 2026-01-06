Slušaj vest

Sandra Prodanović, poznatija kao Sandra Afrika, otvorila je dušu o lošem odnosu sa ocem. Majka joj je oduvek bila najveća podrška, a odnos sa ocem joj budi bolna sećanja.

- Ona je stvarno jako želela da ima dete. Ona je jako mlada ostala sama u toj porodičnoj kući, to je kuća od mog dede, njenog oca. Imala je 17-18 godina. Njen rođeni brat, moj ujak je otišao za Nemačku kod bake i deke koji su nekako tamo živeli. Moja mama je pokušala u nekom momentu da živi tamo i bila je možda nekih godinu, dve dana, ali se nije baš nešto snašla. Vratila se za Beograd, ostala je u toj kući. Ona je po struci ženski frizer, a moj tata je muški frizer i oni su se tako nekako i upoznali. Eto da kažem upoznala mog tatu, zaljubila se i tako je ostala. Više joj nije padalo na pamet da se vraća za Nemačku i svi njeni, da tako kažem, su ostali tamo, a eto ona je nastavila da živi u toj svojoj porodičnoj kući gde je i dan-danas. Onda je ostala trudna i to je to, eto rodila sam se ja, posle toga su i sestra i brat - priča Sandra koja je prisustvovala svadbi svojih roditelja:

- Ja sam bila na svadbi kad sam imala tri godine i bunila sam se. Bilo mi je pakleno, kaže mama: "Toliko si plakala kad si me videla u venčanici, nisi davala nikako da se udam".

Sandrina mama je prestala da radi i posvetila se deci, ali imala je finansijsku podršku i sigurnost od strane svoje mame.

- Moja mama nije radila, totalno se posvetila nama. I da kažem taj finansijski deo je negde pao na moju baku, njenu majku. Ona fizički nije bila toliko tu, dolazila je možda jednom dva puta godišnje, kad je mogla, kad su joj dozvoljavale njene obaveze, ona je tamo radila - kaže Sandra.

Mama bez obzira na svoje kvalitete nije bila baš po ukusu bake i deke po tati istakla je Sandra.

- Pa koliko ja mogu, iz priče mamine, ali i kada sam odrasla da mogu da primetim možda neku negativu, baka nikad nije bila da kažem zadovoljna iliti srećna tatinim izborima, u tom slučaju i mojom mamom, ali mi je ona pričala da se tako ponašala i sa ostalim devojkama od mog tate. Njoj je svaka devojka smetala. Ona je u svakoj devojci nalazila je l' te neke mane, da nešto nije u redu. Moj otac je bio onako, mamin sin. On je jedinac i onda je bio onako malo mamin sin i negde je slušao svoju mamu u tim izborima. E sad, ovde se negde moja mama malo izborila za svoje i stajala je iza toga da ona želi da bude sa tim čovekom i jednostavno niko nije mogao da je spreči.

Razvod roditelja

Međutim u jednom trenutku osetila se razlika u mnogo čemu između Sandrinih roditelja i dolazi do razvoda:

- Ne mogu da kažem da mi ne daju mira jer nisam ja baš bila ni svesna toliko cele te situacije, ipak sam ja bila dete. Možda bi sada već kao odrasla žena shvatila drugačije svoju mamu i celu tu situaciju, ali itekako se sećam slika koje su da kažem jako potresne. Ne kažem da me negde uznemiravaju ili da mi nešto smetaju, apsolutno ne, jer sam negde to sa svojom mamom prošla. Mamu je sve to i prošlo sada, vreme je prošlo, godine su prošle. Mi smo to negde da kažem i zaboravili i ti ružni momenti su ostali iza nas.

Mama je bila ta koja je inicirala razvod.

- On nije otišao da kažem svojevoljno, da je on želeo taj razvod. Moja mama je bila ta koja je prekinula taj taj brak i koja je rekla: "Dosta više ovako više neće ići". Spakovala je njegove stvari, ostavila mu je bukvalno ispred vrata. On kada je dolazio, pošto je on živeo u našoj kući, u maminoj porodičnoj kući, ona ga je bukvalno da kažem spakovala, isterala napolje.

Očinska figura joj nije falila

Mama je i Sandri i sestri i bratu bila i mama i tata, na pitanje da li je u nekom trenutku Sandri nedostajala ta muška figura u životu kaže:

- Moram da priznam, sada evo kada gledam stvari i kad vraćam unazad, nisam to kada sam bila da kažem mala, kada je on otišao, pa pričam posle pubertet i sve ostalo i kada sam počinjala da pevam, ja sam počela rano 17, 18 godina, eto sad ću 38, nekako nije mi falio i nedostajao, iskrena da budem. Ja ne znam šta je ključni taj neki problem i zašto je to tako, ali moram da priznam da nekako sad kako sam starija i kada gledam na primer, drugarica ima odnos sa svojim ocem, nema veze što je ona udata žena i što ima svog muža i svoju decu, porodicu svoju, ima tu neku podršku, ima nekako jako lep odnos, meni je to onako, baš mi je lepo. I prelepo mi je kad vidim na Instagramu ili na Tik Toku nepoznate ljude, pa kada vidim onako emotivni onaj trenutak kada se devojka udaje pa je tu tata pa je on grli, ljubi, jao ja odmah zaplačem, takva sam i film kad gledam - smeje se Sandra i nastavlja:

- Pre nisam iskreno uopšte, nije mi nedostajao uopšte ja baš kažem i sada kada pričam sa mamom o svemu što je bilo kažem mami "imam utisak mama da nekako tad kad je on odlazio iliti kada je otišao, mi smo bili srećni u stvari". Mislim Bože... ali jesmo. Mi smo jako lep odnos posle imali sa mamom. Ona je veoma lepo funkcionisala i plivala sa nama, kao da joj je on smetao u tom odgajanju. On kao da se nije snašao u ulozi roditelja, ne znam. Još prema deci pošto on ima dve ćerke, je l', mene i sestru, bio je katastrofalan, prestrog. Mislim i kod moje mame su se znale neke stvari, moglo se i nije moglo, tačno se znalo šta se može, šta ne, kod njega ništa ne može. Mislim da ne treba ni dete tako stiskati, treba ga pustiti da i ono samo kaže možda šta želi, kako želi.

Jednom prilikom na pitanje da li misli da je željeno dete svojih roditelja, Sandra je rekla: "Mame da, apsolutno, a tate ne umem da kažem".

- Upravo to. Ja sam i pričala, ne tako skoro, ali jesam na tu temu i mislim da, eto on se bukvalno, to je moje mišljenje, nije snašao u ulozi roditelja. Eto to je moje neko mišljenje, pogotovo što ima žensku decu - kaže Sandra Afrika i dodaje:

- Meni je to fascinantno iskreno, ja ne mogu da verujem da neko ko te je stvorio, doneo na ovaj svet da nema želju da te vidi, šta god. Meni ne treba ništa, ja sam se ostvarila u svakom mogućem segmentu stvarno i meni ništa ne treba osim te neke tople reči, nekada da pozove.

Susret sa ocem

Taj susret, kada je tata bio bolestan, Sandra kaže da je izgledao strašno.

- Jako strašno. Jako strašno za mene. Za mene je to bilo stvarno pakleno. On je bio baš jako, jako loše i ja ni sad ne znam kako je on, možda je i sada jako loše, a eto ja ne znam. Nemamo kontakt, zadnji put smo imali tada kontakt i više ne. On je tada bio kod svojih roditelja, na Konjarniku, u stanu kod svojih, oni su ga gledali, čuvali, tako da eto ja sam tada bila, pošto je mama čula da je on jako loše od kuma koji je nas krstio, to je njegov drug i onda sam bila ja ta koja sam pozvala i eto ona je rekla: "Možda se desi najgore, idi vidi ti njega, idi javi se ti njemu, nema veze što on ne želi tebe da vidi". On je i tad izgledao bar na neki momenat kao da mu je možda žao ili krivo zbog svega što se dogodilo, ali ne, ne, to sam se ja samo... To je moje nešto, nije to bilo tako, jer evo posle toga, ništa, apsolutno. Mislila sam opet ne znam, kad neko padne u tu postelju pa mu bude loše pa onda nekako se čovek i promeni možda, ali ne, ništa to njega, bukvalno je sve isto ostalo. Tako da ja više stvarno nisam imala ni volju ni želju ni da trošim svoju energiju na njega i na te stvari. Ne, više ga nikada nisam potražila. On zna gde mi svi živimo, da je hteo, on je mogao da dođe kad god. On meni nije čestitao ni jedan rođendan, 18. rođendan pogotovo. Meni je to sve negde ostalo onako upamćeno. Meni ništa nije trebalo, eto samo da nazove, mogao je da dođe da me vidi, ko je njemu branio, njemu niko apsolutno nije branio nikada ništa - iskrena je Sandra.

"Šišao me je na ćelavo"

Podsetimo, Sandra je nedavno u jednom intervjuu istakla da ju je otac šišao na ćelavo.

– Pa nikako zato što je on uvek upravo koristio to kada mama nije tu da nas nešto, ne znam... Ja kec dobijem u školi, on me ošiša na ćelavo. Stvarno mislim da to nije način vaspitavanja dece, mislim da ne možeš da uzmeš žensko dete zato što je dobilo keca u školi da ga ošišaš na ćelavo.

