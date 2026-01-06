Slušaj vest

Voditelj Žika Jakšić u razgovoru za medije je govorio o strahovima s kojima se suočio nakon moždanog udara koji je doživeo.

Stručnost lekara, ljubav i molitve porodice i prijatelja, i njegova želja za životom Žiku Jakšića su spasile, nakon što je početkom jula doživeo moždani udar.

Zdravlje kao najveća pobeda

- Iskreno - osećam se dobro i zahvalno. Kada prođeš kroz takvo iskustvo, shvatiš koliko je zdravlje dragoceno i koliko male stvari u životu zapravo znače. Danas više slušam svoje telo i trudim se da živim mirnije i svesnije.

Snaga podrške i zahvalnost

- Oni su moj temelj. Ali moram da kažem i da me je ogromna podrška kolega i običnih ljudi duboko dirnula. Poruke, pozivi, molitve - to ne može da se zaboravi, rekao je on pa otkrio da li je nečija podrška izostala:

- Ne. Fokusirao sam se na ljubav koju sam dobio, a nje je bilo više nego dovoljno.

Strahovi koji su Žiku ojačali

- Naravno. Svaki čovek ima strah kada se suoči sa nečim nepoznatim. Ali strah te ili slomi ili te ojača. Kod mene je, hvala Bogu, bio ovaj drugi slučaj. Bilo je noći kada sam se pitao: "Hoću li se vratiti da budem onaj stari?" To su trenuci kada ostaneš sam sa sobom. Ali upravo tada sam shvatio koliko je važno verovati i ne odustajati.

Promena životnih navika i novih prioriteta

- Jesam. Usporavam kada treba, više vodim računa o sebi, o ishrani, odmoru i stresu. Naučio sam da nije slabost stati - slabost je ignorisati sebe. Sada slušam sebe. Ne jurim više sve i svakoga. Zdravlje je na prvom mestu, a ostalo dođe kada treba.

Zaljubljen u život

- Zaljubljen sam u život. A to je, verujte mi, najlepša moguća zaljubljenost. Posle svega što sam prošao, svaki novi dan doživljavam kao poklon.

Sećanje na Sašu Popovića koje traje

- Najčešće u poslu. Svaki put kada uđem u studio. Saša je bio čovek koji je znao da prepozna energiju i trenutak i koji je ostavio ogroman trag na mene, i profesionalno i ljudski.

Praznici u znaku mira i porodice

- Bez glamura, bez pompe. Mirno, u krugu najbližih ljudi. Posle svega, to mi je najvažnije - zdravlje i mir.

