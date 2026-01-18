Slušaj vest

Voditeljku Natašu Pavlović publika poznaje kao „praktičnu ženu“, ženu sa osmehom koja odiše pozitivnom energijom.

Međutim, o Natašinom privatnom životu se malo zna, a pre nekoliko godina je u velikoj ispovesti po prvi put otvorila dušu o najtežim životnim trenucima.

Foto: Mondo/Stefan Stojanović

- Kada sam odlazila iz Zagreba imala sam samo šesnaest godina i tada nisam znala da ću otići zauvek, tako da mi je to jedan od najgorih perioda u životu. Sve do prošle godine. Ta godina mi je bila najteža. Izgubila sam tatu, a o tome do sada nikada javno nisam pričala. Bilo mi je preteško da pričam o tome. Sada znam da je momenat kada izgubite roditelje poslednji ispit zrelosti i poslednja faza sazrevanja koju moraš da prihvatiš. Ta godina mi je bila mučna iako sam izgledala normalno i kao da je sve u redu. A bilo je sve samo ne u redu. Dva meseca posle toga otišao je moj bivši muž Marko Živić, a šest meseci nakon njega njegov kum Bojan Lazarov. Imala sam osećaj kao da odlaze ljudi sa kojima sam sazrevala baš u vreme kada sam došla iz Zagreba - otvorila je dušu Nataša koja ne krije da joj je bilo izuzetno teško da svakog vikenda zabavlja gledaoce sa širokim osmehom na licu.

Komentari su je često boleli

Iako se uvek ponašala kao pravi profesionalac, pojedini komentari su je mnogo puta zaboleli, mada nikada nije sebi dala za pravo da na njih i odreaguje.

- Bila sam srećom dovoljno zrela, sve je to sastavni deo života, ali sam tada shvatila da je to loša strana javnog posla. Ne možete da otpatite tugu u svoja četiri zida, uplakani i neugledni. Tada je bilo dosta komentara o tome kako sam i zbog čega smršala i zašto želim da izgledam kao pre dvadeset godina. Nisam se tim povodom oglašavala, nisam imala potrebu nikome da se pravdam, niti da objašnjavam. Kao javna ličnost nemate pravo na loš period, već morate biti spremni da odgovorite izazovu, a to predstavlja i psihički i fizički stres - ispričala je voditeljka koja ne krije da je osmeh sa ponosom zadržala dok joj se ceo svet rušio.

Ipak, sreću i motivaciju da svakim danom bude sve bolje pronalazila je u svom domu. Suprug sa kojim je u braku već četrnaest godina i sinovi su joj svakodnevo svojom ljubavlju i pažnjom davali vetar u leđa.

- Mi se porodično uvek ljubimo pred spavanje. Takmičimo se u tome ko će koga duže da ljubi. Najsmešniji je Jan kada kaže bratu „Oli, ne radiš ljubljenje. Foliraš, glumiš“ (smeh)- ispričala je za „Story“.