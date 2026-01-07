Slušaj vest

Ovi dani u vreme praznika posebno su emotivni i teški za ukućane u Beloj kući budući da najveći hrišćanski praznik provode daleko od svojih.

Oni su posebno emotivni danas, a Borislav Terzić Terza se bukvalno slomio zbog jedne pesme.

Borislav Terzić Terza se slomio zbog jedne pesme Foto: Printscreen

Naime, bivši verenik Milice Veličković plakao je kao kiša kada je Rada Manojlović zapevala pesmu "Pepeljuga" koju je posvetio ćerki.

Suočavanje s verenicom

Podsetimo, Terza se na poslednjoj Elitoviziji suočio sa majkom svoje ćerke, Milice Veličković, kada je iskazao želju da dođe na prvi rođendan i krštenje ćerke.

Ovo se sve dešavlo otkako je Milica ušla u "Elitu" Foto: Printsceen, Printscreen Pink, Printscreen

Pošto se taj datum približava, moguće je da su njegove emocije još jače. U jednom trenutku uzeo je Barbarinu sliki i počeo da je ljubi. Da li će otići na proslavu ili ne, ostaje nam da ispratimo.

Ne propustiteRijalitiTERZA KRENUO DA PRETI MILICI VELIČKOVIĆ! Doživeo pomračenje zbog Miličinih komentara, kipti od besa, uputio majci svog deteta užasne uvrede
Borislav Tezić Terza i Sofija Janjićijević na Elitoviziji
RijalitiPRIČAĆU SA NJOM AKO TREBA I S NAJVEĆIM UVREDAMA: Terza najavio brutalan haos na Elitoviziji, učesnicima pale vilice kad su videli ko je žiri!
Borislav Tezić Terza i Sofija Janjićijević
RijalitiPERVERZIJE U SITNE SATE: Sofija sela na Terzu, pa mu pružila neverovatan užitak, zaboravila na kamere i dogovor sa majkom (FOTO)
Sofija Janićijević i Terza
RijalitiEMOCIJE SU JAČE NEGO IKAD: Terza priznao da je lud za Sofijom, ona otkrila čega se najviše PLAŠI!
Sofija janjićijević

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP579 Izvor: Kurir TV