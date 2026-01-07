RADA MANOJLOVIĆ UŠLA U ELITU, A TERZA SE RASPAO NA KOMADE! Plakao kao kiša, jedna stvar ga totalno slomila... Tužni kadrovi iz Elite (FOTO)
Ovi dani u vreme praznika posebno su emotivni i teški za ukućane u Beloj kući budući da najveći hrišćanski praznik provode daleko od svojih.
Oni su posebno emotivni danas, a Borislav Terzić Terza se bukvalno slomio zbog jedne pesme.
Naime, bivši verenik Milice Veličković plakao je kao kiša kada je Rada Manojlović zapevala pesmu "Pepeljuga" koju je posvetio ćerki.
Suočavanje s verenicom
Podsetimo, Terza se na poslednjoj Elitoviziji suočio sa majkom svoje ćerke, Milice Veličković, kada je iskazao želju da dođe na prvi rođendan i krštenje ćerke.
Pošto se taj datum približava, moguće je da su njegove emocije još jače. U jednom trenutku uzeo je Barbarinu sliki i počeo da je ljubi. Da li će otići na proslavu ili ne, ostaje nam da ispratimo.
