Ovi dani u vreme praznika posebno su emotivni i teški za ukućane u Beloj kući budući da najveći hrišćanski praznik provode daleko od svojih.

Oni su posebno emotivni danas, a Borislav Terzić Terza se bukvalno slomio zbog jedne pesme.

Naime, bivši verenik Milice Veličković plakao je kao kiša kada je Rada Manojlović zapevala pesmu "Pepeljuga" koju je posvetio ćerki.

Suočavanje s verenicom

Podsetimo, Terza se na poslednjoj Elitoviziji suočio sa majkom svoje ćerke, Milice Veličković, kada je iskazao želju da dođe na prvi rođendan i krštenje ćerke.

Pošto se taj datum približava, moguće je da su njegove emocije još jače. U jednom trenutku uzeo je Barbarinu sliki i počeo da je ljubi. Da li će otići na proslavu ili ne, ostaje nam da ispratimo.

