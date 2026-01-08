Slušaj vest

U domu Milice Veličković danas je poseban dan.

Ćerka bivše rijaliti učesnice danas slavi prvi rođendan, a Veličkovićeva je na društvenim mrežama emotivne reči posvetila upravo svojoj mezimici.

"Kraljice moja..."

- Pričaće ti o plovidbi oni što sidro nisu podigli... Pre godinu dana na ovaj dan, ja u bolnici sama, izgubljena i preplašena. Plakala sam od sreće, tuge, brige, usamljenosti. Molila sam se da sve bude u redu sa tobom jer si tako mala i nedužna morala u stomaku da se izboriš već protiv zlog sveta, koji nisi ni upoznala. A ti prvo nećeš napolje, ali onda stižeš, u pravo vreme da budeš jarac/lav baš kao i ja. Slučajnost? Ne bih rekla - napisala je Milica i dodala:

Foto: Printscreen

- Srećan ti prvi rođendan kraljice moja, voli te mama, biću zauvek tu za tebe i nikad ti ništa neće faliti pored mene. Hvala ti što zbog tebe živim najbolju verziju sebe.

1/7 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza Foto: Printscreen

Terza na kolenima molio da vidi ćerku

Zadnje suočavanje Milice i Borislava Terzića Terze dogodilo se nedavno u Elitoviziji kada je na kolenima molio da vidi malu Barbaru i prisustvuje rođendanu.

Bivša učesnica Elite ostala je pri svom stavu da ćerku neće dovoditi u rijaliti, ali da kad izađe iz Bele kuće može da je vidi kad god poželi.

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković Foto: Printscreen/Instagram

Javna prevara

Podsetimo, Milica i Terza upoznali su se u rijalitiju Elita kada su uplovili u ljubavnu vezu tokom koje je ona ostala u drugom stanju.

Odlučili su da zadrže bebu i pruže joj svu ljubav ovog sveta, a idila je trajala sve dok Terza nije ušao u narednu sezonu. U Eliti 8 javno ju je prevario sa Sofijom Janićijević sa kojojm je i trenutno u odnosu u Eliti 9.

Milica nakon javne prevare nije htela da čuje za Terzića koji je prvi put svoju ćerku uživo video nakon što je izašao iz rijalitija.

Prva šetnja Terze i Milice sa čerkicom: