Udovica Marinka Rokvića, Slavica Rokvić pokazala je kako se pripremala trpeza za slavu Svetog Stefana. 

- Kako bez ruske salate i mimoze? Kako drugačije, nego domaćinski? Kolač, žito i crno vino četiri su znamenja slave - stajalo je u objavi Slavice Rokvić. 

Cela porodica je okrenuta veri i pravoslavlju, a koliko uživaja u spremanju krsne slave, pokazala je kako je spremila žito. Sem što ga je oblikovala u krst, ukrasila ga je orasima i suvim voćem. 

Slavica Rokvić sprema za krsnu slavu Foto: Pritnscreen/Instagram

Bere organsko divlje voće i pravi čajeve

Nju su žene hvalile da je odlična domaćica, a pored toga što je dosta toga domaćeg spremila za slavu, Slavica uživa u spremanju organskih jela i sokova, dok ima i svoju baštu.

Slavica tvrdi da već neko vreme bere divlje voće od kog pravi sokove i zdrave napitke, a rad u bašti je nešto što je relaksira u ovim stresnim vremenima.

- Dodir prirode i čoveka, osećaj neraskidive povezanosti.

Naša bašta je kao pravo organsko domaćinstvo čarobnim štapićem otvorilo svoju kapiju i primilo u malo carstvo nove rasadne biljčice. Paradajz, krastavac, cveklu, kelj, brokol, mirođiju, rukolu, peršun, celer, blitvu, ren, đumbir, maričnjak, žalfiju, kamilicu, nanu, smilje, bosiljak, steviju, ehinaceu, kantarion, pelin... Malo li je - napisala je Slavica, koja je u bašti napravila i kućice za pse.

