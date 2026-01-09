Slušaj vest

Udovica Marinka Rokvića, Slavica Rokvić pokazala je kako se pripremala trpeza za slavu Svetog Stefana.

- Kako bez ruske salate i mimoze? Kako drugačije, nego domaćinski? Kolač, žito i crno vino četiri su znamenja slave - stajalo je u objavi Slavice Rokvić.

Cela porodica je okrenuta veri i pravoslavlju, a koliko uživaja u spremanju krsne slave, pokazala je kako je spremila žito. Sem što ga je oblikovala u krst, ukrasila ga je orasima i suvim voćem.

1/6 Vidi galeriju Slavica Rokvić sprema za krsnu slavu Foto: Pritnscreen/Instagram

Bere organsko divlje voće i pravi čajeve

Nju su žene hvalile da je odlična domaćica, a pored toga što je dosta toga domaćeg spremila za slavu, Slavica uživa u spremanju organskih jela i sokova, dok ima i svoju baštu.

Slavica tvrdi da već neko vreme bere divlje voće od kog pravi sokove i zdrave napitke, a rad u bašti je nešto što je relaksira u ovim stresnim vremenima.

- Dodir prirode i čoveka, osećaj neraskidive povezanosti.