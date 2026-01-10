Slušaj vest

Katarina Grujić letnje dane najčešće provodi u Crnoj Gori. Osim redovnih nastupa koje ima po Crnogorskom primorju, pevačica voli da bude i u svojoj kući u Crnoj gori.

Za razliku od mnogih koleginica koje su smeštene u hotelima, ona uživa u sopstvenoj vili na moru, koja, inače, vredi nekoliko miliona evra.

Katarina Grujić na svadbi Uroša Živković Foto: Damir Dervišagić

Nasledstvo

Pevačica nikada nije krila da je tu kuću sagradio njen otac, ali i da je ona nasledila.

- Pre bih rekla da je srećnik moj tata koji je ovo napravio, pa tek onda ja, koja sam nasledila. Mislim da je normalno da roditelji čine sve za svoju decu, ukoliko imaju mogućnosti. Tako ću i ja za svoju Katju - rekla je Katarina.

Inače, Katarina ima ogromnu porodičnu kuću i u Beogradu, a nakon što se udala za fudbalera Marka Gobeljića, oni su se preselili u najluksuzniji deo grada u srpskoj prestonici gde žive u ogromnom stanu sa kog puca pogled na ceo grad.