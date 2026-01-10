Slušaj vest

Borislav Terzić Terza danas je napustio Elitu, kako bi prisustvao važnom događaju u spoljnom svetu, gde se našla i Milica Veličković. Događaj se održavao u crkvi, a kada je Terza stigao njegova bivša ga je isterala. On je odmah progovorio o ovoj neprijatnoj situaciji.

- Eto nisam očekovao da će ovako da se desi, meni je jako krivo što se ovako zavšilo. Ja se zahvaljujem svima koji su mi ovo omogućili, ali eto ona je toliko kvarna, napala me je jer sam došao što su me snimali, to je normalno, ali ovo što sam doživeo da me izbacuju iz crkve, kako nisam dobrodošao, meni je ovo katastrofa - rekao je Terza.

- Šta te je najviše pogodilo - upitala je novinarka.

- Iskreno jako mi je krivo što je ovo ovako. Mene je njena porodica izbacila iz crkve, ovo njeno ponašanje je strašno, ona ponižava ljude, novinare, kako neće da nastavi krštenje, to mi je baš strašno. Ona je meni u sred crkve nazvala Sofiju ku*vetinom - dodao je Terza.

Foto: Printscreen

- Ja sam se ogrešio o Sofiju, ona je meni sada nju prebacivala, ne znam šta je to, šta joj to treba, katastrofa. Nije htela da uzme poklone, ali nije uzela narukvicu i cveće, rekla je da joj ne treba ništa od mene, ja sam to dao njenoj tetki, ali ništa bolje nisam očekivao, njen ponašanje kakvo je, videli smo svi, rekla mi je da nisam dobro došao - rekao je Terza, pa je dodao:

- Ona je primetila da ja imam bubicu koju moram da nosim, jer sam ja član rijalitija, moram da se snimam, neću da gubim honorare, ona je mene napadala u crkvi, a nije se udostojila da me pita da li hoću u restoranm da vidim tortu, njoj su preče lažne drugarice a ne ja, svi su videli ko je ona, ne može da stavi stvari po strani ni danas - rekao je Terza.