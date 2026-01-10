Slušaj vest

Milica Veličković otkrila je svoju stranu priče sa skandala sa krštenja ćerke, nakon što je Borislav Terzić Terza izjavio da ga je izbacila iz crkve.

Milica je sada ispričala šta se događalo tokom svečane ceremonije, te je otkrila da će je crkvena parohija tužiti zbog snimanja.

- Ja nisam izbacila njega već novinare i ozvučenje, a onda krišom uneo bubicu. Pitala sam ga tri puta da li je ozvučen, rekao je ne, ali je lagao. Nema veze. Parohija je rekla da će da me tuži zbog nedozvoljenog snimanja. Nisam to odobrila, ne znam ni šta sam mu pričala. Bilo mi je gnusno da to ide u prenos. Nije prevario mene, prevario je crkvu, prevario je svoje dete i prodao je krštenje deteta zarad toga. Bila mu je poenta samo da dođe da bude ispraćen. Videćemo kad me parohija bude tužila... Probao je da mi upropasti moj rođendan i krštenje - priča ona i nastavlja:

- Nisam mu ništa rekla, nema šanse dasam bilo šta rekla, ja sam se odavno izdigla iz tog mulja u kojem je on i ne izražavam se tako pogotovo ne u crkvi. Meni nije smetalo da on dođe, rekla sam mu i da priđe tu s nama. Imala sam neprijatnu scenu..

"Krenuo je divlja"

Kako kaže, nije se obazirala na njegov dolazak, ali joj je krivo što je nastala neprijatna situacija.

Ovako je izgledalo suočavanje Terze i Milice u rijalitiju:

- Krenuo je da divlja, jako me je bilo sramota, ali šta sad da radim. On je tu došao da proda veru za večeru. Krivo mi je što je tako ispalo. Popa sam ubrzala samo da idemo. Pop je ubrzao zbog nelagodne situacije. On je bio za mene samo golub koji je utrčao u crkvu. Niko njega nije izbacio. Prodao je sve zbog medija, ja ga nisam izbacila.

