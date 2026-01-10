Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Milica Veličković danas je upriličila krštenje ćerke, koju je dobila sa Borislavom Terzićem Terzom, aktuelnim rijaliti učesnikom "Zadruge 9 Elite". Milica i Terza inače nisu u dobrim odnosima, a danas je došlo do neprijatne situacije između nekadašnjeg para.

Naime, Borislav Terzić Terza izveden je iz "Elite 9" kako bi prisustvovao krštenju ćerke Barbare, ali ga je bivša verenica Milica Veličković izbacila sa svečane ceremonije.

Sada je Munjez otkrio šta se dešavalo:

- Nemam puno novog da vam kažem, sve ste videli, ja ću da ostanem neutralan što se tiče nekih situacija da komentarišem, vremenom će se pokazati ko je bio u pravu, ko nije bio u pravu. Ja gotivim Milicu, Terzu volim. Drago mi je što je došao na krštenje svog deteta, do kraja je ostao. Malo se porečkao sa Milicom. On je sada u gasu, bitno da je do kraja krštenja ostao, video sam da je poljubio i popu ruku i čestitao se sa kumom i držao je svoje dete. Posle toga sve ne bih komentarisao, glupe su stvari, ugrizem se za jezik da ne bih ispao nepošten prema nekih ljudima koji su prema meni ispali pošteni. Ja ne balanisram, ja sam tu isklučivo zbog deteta, Milica zna moj stav što se tiče nje i Terze, apsolutno nikad u životu nisam rekao njoj lošu stvar za Terzu, ja prvo porazgovaram sa Terzom o nekim stvarima, pa tek onda sa Milicom.

- Nisam čuo da ga je Milica psovala u crkvi, da sam čuo ja bih rekao, ako se to jeste desilo, ružno je. Ja sam bio skroz levo, reći će mi Milica šta se desilo. Pre 5 minuta sam se čuo sa Terzinim rođenim bratom, nisam pitao zašto nisu došli, ali zamislite da su došli šta bi bilo. Smatram da trebaju da zakopaju rate sekire iskjlučivo zbog Barbare. Miloš je besan zbog cele situacije, besan je na Milicu. Mnogo je zeznuto da ja sad ovde kalkulišem, nije mi bilo prijatno da kažem Milošu kako jeste, nije mesto za svađu u crkvi.

"Krenuo je divlja"

Kako kaže, nije se obazirala na njegov dolazak, ali joj je krivo što je nastala neprijatna situacija.

- Krenuo je da divlja, jako me je bilo sramota, ali šta sad da radim. On je tu došao da proda veru za večeru. Krivo mi je što je tako ispalo. Popa sam ubrzala samo da idemo. Pop je ubrzao zbog nelagodne situacije. On je bio za mene samo golub koji je utrčao u crkvu. Niko njega nije izbacio. Prodao je sve zbog medija, ja ga nisam izbacila.

Na pitanje da li se čula sa njegovom porodicom, odgovorila je:

- Ne. Niko mi nije ni čestitao njeno rođendan.

kurir.rs/blic

