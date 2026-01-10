Slušaj vest

Borislav Terzić Terza čim je ponovo zakoračio u "Zadrugu 9 - Elitu" istakao je da je krštenje njegove ćerke bio "potpuni haos".

Cimerima iz rijaliti vile u Šimanovcima kroz suze je prepričao kako ga je Milica Veličković terala iz crkve, kao i kako je oplela po Sofiji bez obzira na to gde se nalaze.

Nikako nije uspevao da zaustavi suze.

- Kako je bilo? - pitao ga je Anđelo.

- Ma, bilo je svašta je bilo... - odgovorio mu je Terza.

- Jesi li dao lava? - upitao je zatim Uroš.

- Jesam, zahvalila ti se - poručio mu je Terza.

- Šta bi? - zanimalo je onda i Sofiju.

"Mnogo mi je teško!"

Foto: Printscreen

- Bio je haos. Došao sam, bilo je sve uživo, sve su mi obezbedili, cveće, poklone... Čekali smo ih ispred crkve. Ona, kada me je videla, prošla je pored mene sa Barbarom i ja krenuo u crvku sa njima i, ona kada smo ušli, krenula da viče na sve: "Marš napolje", ne da nikome da bude unutra, izbacila novinare, meni prebacila što sam ozvučen, nije htela da nastavi krštenje dok ne izađu. Izbacila nas sve, bilo mi je neprijateno.. Pop nas je smirivao, mnogo mi je teško - govorio je Terza,.

- Pa šta je bilo? - pitao je onda i Asmin.

- Izbacili su me iz crkve, rekli su mi da nisam dobrodošao; ona je mene vređala na sve moguće načine, pa je krenula da govori za Sofiju da je ku*ventina. Posle je rekla da je namreno pričala da bi se čulo, jer je znala da sam ozvučen. Na kraju sam uspeo da se slikam sa ćerkom kod oltara, uzeo sam je u ruke... - objašnjavao je Terza, pa otkrio šta se dalje dešavalo:

"Njene drugarice su me vređale"

- Teško mi je, svašta se desilo, izbacili me iz crkve, prebacili mi sve - govorio je Terza.

- Njene drugarice, njena majka mi ništa nije rekala, ali drugarice su me vređale, ne znam što je tako, nije htela da me pozove u restoran - dodao je Terza.

