Slušaj vest

Milica Veličković danas je napravila slavlje povodom prvog rođendana svoje naslednice Barbare, koju je dobila sa Borislavom Terzićem Terzom.

Nakon što je obavljen svečani čin krštenja, Milica Veličković je u jednom restoranu okupila prijatelje i rodbinu.

Foto: Printscreen

Kako smo imali priliku da vidimo, ni Terza, ni članovi njegove porodice nisu bili prisutni na slavlju, a Milica Veličković sada je otkrila da je na proslavu ipak došao jedan član sa tatine strane.

Snimila je Terzinog druga Danijela Dujkovića Munjeza koji se latio mikrofona, a onda je napisala:

- Evo čovek sa tatine strane - napisala je Milica Veličković uz emodžije koji plaču od smeha.

Munjez se oglasio i otkrio šta se dešavalo na krštenju

- Nemam puno novog da vam kažem, sve ste videli, ja ću da ostanem neutralan što se tiče nekih situacija da komentarišem, vremenom će se pokazati ko je bio u pravu, a ko nije. Ja gotivim Milicu, Terzu volim. Drago mi je što je došao na krštenje svog deteta, do kraja je ostao. Malo se sporečkao sa Milicom. On je sada u gasu, bitno da je do kraja krštenja ostao, video sam da je poljubio i popu ruku i čestitao se sa kumom i držao je svoje dete. Posle toga sve ne bih komentarisao, glupe su stvari, ugrizem se za jezik da ne bih ispao nepošten prema nekih ljudima koji su prema meni ispali pošteni. Ja ne balanisram, ja sam tu isklučivo zbog deteta, Milica zna moj stav što se tiče nje i Terze, apsolutno nikad u životu nisam rekao njoj lošu stvar za Terzu, ja prvo porazgovaram sa Terzom o nekim stvarima, pa tek onda sa Milicom - rekao je Munjez i dodao:

1/5 Vidi galeriju Munjez pred studijom Foto: Petar Aleksić



- Nisam čuo da ga je Milica psovala u crkvi, da sam čuo ja bih rekao, ako se to jeste desilo, ružno je. Ja sam bio skroz levo, reći će mi Milica šta se desilo. Pre 5 minuta sam se čuo sa Terzinim rođenim bratom, nisam pitao zašto nisu došli, ali zamislite da su došli šta bi bilo. Smatram da trebaju da zakopaju rate sekire iskjlučivo zbog Barbare. Miloš je besan zbog cele situacije, besan je na Milicu. Mnogo je zeznuto da ja sad ovde kalkulišem, nije mi bilo prijatno da kažem Milošu kako jeste, nije mesto za svađu u crkvi - izjavio je Munjez za Blic.

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: