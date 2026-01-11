Slušaj vest

Aleksandra Mladenović potekla je u "Zvezdama Granda" i već godinama važi za jednu od najtraženijih folk pevačica.

Ona se nije rasipala već je zarađeni novac štedela i sebi kupila dva stana u Beogradu.

Živi u nekretnini vrednoj pola miliona evra

Trenutno živi u nekretnini u Beogradu na vodi vrednoj pola miliona evra, dok drugu nekretninu izdaje. Aleksandra je već dugo žiteljka glavnog grada, ali u svakoj prilici s ponosom ističe da je odrasla u selu Samarinovac, kod Žitorađe, gde joj i danas žive roditelji i brat sa svojom porodicom. ona svaki slobodan trenutak koristi da poseti rodno mesto, a ne libi se i da zasuče rukave i barabar sa članovima familije obavlja poljoprivredne poslove.

Pogledajte Aleksandrinu rodnu kuću i imanje:

Ovako izgleda rodna kuća Aleksandre Mladenović

Ona je od malena bila uključena u sve, te joj tako nijedan posao na selu nije stran.

Mladenovićeva je imala 20 godina kada je napustila roditeljski dom i došla u Beograd. Njen otac se svojevremeno prisetio kako su izgledali ti dani kada se odvojila od njih.

- Ja sam samo razmišljao kada će da mi zazvoni telefon da vidim broj da kaže da li je gladna, da li je... Da li nema za odeću, da li nema da plati kiriju. Tako je bilo, baš tako. Uvek mi je to bilo u svesti. Lele, šta li sad fali, da li nema. Znači, taj osećaj kada je ona otišla gore sa dva tanjira, dve kašike, dve viljuške, jedna šerpica i posteljina, i ništa više, ništa. I ti ostaviš dete... 20 godina je tad bila kada je u finale prošla u Sarajevu, kaže: "Ja moram da odem ako mislim da uspem nešto". I to je, znači, kada sam je ostavio. To kad se setim... Ostaviš ti dete, samo, kao podstanara i vraćaš se i kući. Možeš da zamisliš... - rekao je za Blic nedavno Aleksandrin tata.

Aleksandra Mladenović

Ume da vozi traktor

Ekipa Kurira pre nekoliko godina je posetila Aleksandrino selo u kojem ima svega 150 kuća i oko 750 stanovnika. Tada je i pevačica bila tamo. Iznenadili smo se kada smo je našli u polju gde je brala bostan. Tada nam je pokazala da ume da vozi traktor, koji je ona ocu kupila kada je zaradila nešto više para. Mami je poklonila automobil.

