Vanja Mijatović, folk pevačica, kupila je još jednu nekretninu. Ona je ovu vest potvrdila, a ovog puta izbor je pao na državu u Africi.

Pevačica ima nekretnine u dva grada, Beogradu i Dubaiju, a sad je kupljena još jedna, u trećem gradu.

Ona je pazarila nekretninu u Hurgadi, Egiptu, pa tako sad ima po jednu u Evropi, Aziji i Africi.

- Otišla sam na odmor, mama mi je uplatila, i, eto, kupile smo nekretninu. Tako je kad imaš dobrog agenta za nekretnine - rekla je Vanja Mijatović.

- Nekretnina je u elitnom delu Hurgade, 15 kilometara od Hurgade. Bili smo, videli smo, biće super, jedva čekam da odem - dodala je ona za "Republiku".

Vanja pričala prošle godine: "Želim stan u Egiptu"

- Kupila sam stan, to je bila moja želja, ali ne zaustavljam se tu, naredni plan mi je da kupim stan u Hurgadi - rekla je Vanja tad.

Vanja Mijatović kupila stan i ovde:

Idem da vidim stanove, da vidim šta ima, ulažem, a kod kuće jedem paštetu - dodala je Vanja potom u "Premijeri - vikend specijalu".

O gubljenju kilograma: "Bila sam na posebnom režimu ishrane"

- Namenski sam smršala, bila sam na režimu, promenila sam način ishrane totalno, ali nisu rigorozne dijete, ali sam pazila šta jedem, ali opet da bude sve zdravo. Mislim da sam smršala 30 kilograma - rekla je ona nedavno.

