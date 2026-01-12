Slušaj vest

Milica Veličković i Borislav Terzić Terza nedavno su se sukobili na krštenju ćerke Barbare, jer zadrugar nije bio dobrodošao na događaju. U razgovoru sa Darkom Tanasijevićem, Terza je progovorio o incidentu i nije mogao da zadrži suze.

Foto: Printscreen

- Kad sam je video da stoji, osećaj je bio ludilo mozga, ali to njeno: "Dete te ne voli, ne poznaje, ne prepoznaje te, dete te se plaši", to mi odmah ubija tu sliku. Barbara se ne plaši mene, ja sam joj dao prst, ona me je stegla. Nije se nešto puno promenila, mala je, sitna... Nisam joj lepo ni zubiće video, nisam je poljubio kako treba - plakao je zadrugar.

On je otkrio i šta im je sveštenik rekao dok su se prepirali u crkvi.

- Ljudi su samo čekali da me napadnu... Pop je smirivao situaciju, rekao mi je: "Ovo nije mesto za svađu". Ćutao sam, spustio glavu, izašao sam napolje, nisam hteo da se nastavljam tu...

S druge strane, Milica je istakla da ga nije izbacivala sa krštenja već da je samo želela da se svečani čin ne snima.

- Nisam izbacila njega već novinare i ozvučenje, a on je krišom uneo bubicu. Pitala sam ga tri puta da li je ozvučen, rekao je da nije, ali je lagao. Nema veze. Parohija je rekla da će da me tuži zbog nedozvoljenog snimanja. Nisam to odobrila, ne znam ni šta sam mu pričala. Bilo mi je gnusno da to ide u prenos. Nije prevario mene, prevario je crkvu, prevario je svoje dete i prodao je krštenje deteta zarad toga. Bila mu je poenta samo da dođe da bi bio ispraćen. Videćemo kad me parohija bude tužila... Probao je da mi upropasti moj rođendan i krštenje - pričala je Milica.

1/5 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza se slomio zbog jedne pesme Foto: Printscreen

Parohija me tuži zbog Terze

Podsetimo, Milica Veličković otkrila je svoju stranu priče sa skandala sa krštenja ćerke, nakon što je Borislav Terzić Terza izjavio da ga je izbacila iz crkve.

Milica je sada ispričala šta se događalo tokom svečane ceremonije, te je otkrila da će je crkvena parohija tužiti zbog snimanja.

- Ja nisam izbacila njega već novinare i ozvučenje, a onda krišom uneo bubicu. Pitala sam ga tri puta da li je ozvučen, rekao je ne, ali je lagao. Nema veze. Parohija je rekla da će da me tuži zbog nedozvoljenog snimanja. Nisam to odobrila, ne znam ni šta sam mu pričala. Bilo mi je gnusno da to ide u prenos. Nije prevario mene, prevario je crkvu, prevario je svoje dete i prodao je krštenje deteta zarad toga. Bila mu je poenta samo da dođe da bude ispraćen. Videćemo kad me parohija bude tužila... Probao je da mi upropasti moj rođendan i krštenje - priča ona i nastavlja:

- Nisam mu ništa rekla, nema šanse dasam bilo šta rekla, ja sam se odavno izdigla iz tog mulja u kojem je on i ne izražavam se tako pogotovo ne u crkvi. Meni nije smetalo da on dođe, rekla sam mu i da priđe tu s nama. Imala sam neprijatnu scenu..