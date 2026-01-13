Slušaj vest

Poznati estradni frizer Matija Radulović umro je u 43. godini na Badnje veče, a sada je njegov otac Rade u ispovesti izneo potresne detalje o smrti sina.

Rade je na Instagramu objavio da prodaje inventar iz Makijevog frizerskog salona, te je ispričao kako su izgledali njegovi poslednji dani i otkrio da li je istina da je odbijao lekarsku pomoć.

Na samom početku istakao je koliko mu je teško što nekoliko dana nakon Matijine smrti mora da prodaje njegovu imovinu.

- Skoro sam sve rasprodao... Bile su i kose razne iz Rusije što je naručivao... Sve upola cene. Mnogo mi je teško, to samo ja znam, ali moram malo i da požurim, i da mu dam 40 dana, dani čas prođu... Mnogo ima i garderobe, jakne, košulje, 20, 30 pari patika... Ne znam šta ću sa svim tim - priča sa knedlom u grlu Radulović.

1/5 Vidi galeriju Matija Radulović se nije oprostio od prijatelja Foto: Instagram, Screenshot, Instagram Prinscreen

"Bio je skelet, imao je 30 kilograma"



On u nastavku otkriva da je bio šokiran prizorom koji je zatekao u Matijinom stanu u kojem je živeo u Beogradu i dodaje da nije bio upućen u njegovo zdravstveno stanje. Takođe, dodaje da je Maki vidno smršao i da više nije bio ista osoba.

- Znaš šta mi je najviše žao? Što su svi krili od mene. Ja sam došao na Božić, tri dana pre nego što je umro. Tu je bila neka žena što je pomagala, čistila, spremala da jede, ja je zovem, pitam kako je, kaže: "Tu je Maki, dobro je, odmara..." Ja kada sam došao i kada sam ga video, samo što sam otvorio vrata, ja sam pao. Skelet je bio, 30 kilograma nije imao... 6. januara zovem rođaka, reko dođi brzo, Matija ne valja... Hitna je došla, stavili su ga u sanitet u do bolnice je on umro - potresno govori nesrećni otac i dodaje:

1/5 Vidi galeriju Sahrana Matije Radulovića Foto: Kurir

- Video sam da je počeo teško da diše. Predzadnji dan već nije bio pri svesti. Tu smo bili u dnevnoj sobi ja ga pitam ,pričamo, nešto sam ga razumeo, nešto nisam ... I ustao je, uhvatio me je za ruku i rekao: "Tata, vodi me u sobu". Odveo sam ga u sobu, zauzeo je neku pozu koja mu je odgovarala i ja sam video da je to kraj. Teško je disao, nije više pričao, počeo da priča sam sa sobom i već je bio polumrtav čovek.

"Zubari su mu dugovali 10.000 evra, vratili su mu 3.000"

Radulović tvrdi i da mu je sin rekao da ima snimljene razgovore iz stomatoloških ordinacija koje je posećivao.

- Nalazi tek za šest meseci. Samo čekam da malo prođe, Matijin telefon je kod mene, rekao mi je da ima snimljeno tu doktorku i dok doktora kada je bio da mu vrate pare. Oni su mu uzeli 10.000 evra, a vratili su mu 3.000 evra i ona je posle rekla da je Matiji sve to što je mnogo putovao avionom, zbog toga su vilice i to sve... Videćemo kad dođu nalazi On je uzeo nekog advokata da tuži njih, ja ne znam kog, ako ne, uzeću ja advokata... Samo da stignu nalazi Teraću je, bre... Žena kojoj je Matija radio kosu, ta žena mi se smučila... Najviše ga je ova na Voždovcu sredila. Pa jedni puknu, pa drugi, pitaj Boga šta je sve bilo. Ja mu kaže: "Matija, pa šta više radiš s tim zubima?" I tačno je od zuba nadrljao. I zavisi sve i do tih njihovih instrumenata sa čime rade tamo, kako je bilo sterilisano...

Na pitanje da šta mu je sin poslednje rekao, odgovorio je:

- Ništa mi nije rekao. Pitao sam ga: "Šta kriješ od mene?, odgovorio je: "Reći ću ti", i eto, nikad mi nije rekao... Nije stigao da mi kaže, a i nije hteo da mi kaže. Rekla mi je ta gazdarica od stana da me je mnogo voleo, kukao samo za mene, plašio se da se meni nešto ne desi, a sebe je sredio.

Odbijao lekarsku pomoć

Matijin otac potvrdio je navode da je frizer odbijao lekarsku pomoć.

- Jeste, i hitna je dolazila par puta i vraćao ih je. Da je otišao kad sam ja došao možda bi još bio živ, krpio bi se na aparatima, ali to je već bilo gotovo... Govorio je da neće da ide, nešto je krio, a šta je krio, pitaj Boga... Da l' je znao da ima neku boleštinu... - priča i dodaje:

- Išao je na kontrole, pa su mu rekli da je bakterija na želudac. Kad su izvršili obdukciju, ovaj dečko mi rekao da izgleda mu i pluća zahvatilo...

U potresnoj ispovesti ispričao je i da u poslednjim trenucima njegov sin više nije mogao da trpi bolove, pa je tako ispuštao jauke.

- On uopšte nije mogao da jede, da guta, samo je pio tečnost. Zadnja dva dana, ja ga podignem, namestim, pa na cevčicu, ma ne može ni da pije. I gladan i žedan je otišao. To su muke. Te noći sam ga čuo kad se razdrao, ja ga pitam šta ti je, je l te boli nešto, on kaže: "Nije mi ništa, tata", reko: "Pa šta urličeš ako te ne boli ništa". To je haos, majke mi - završio je otac sa knedlom u grlu.