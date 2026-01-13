Slušaj vest

Iznenadna smrt mladog estradnog frizera Matije Radulovića potresla je sve, a najviše njegpvpg oca. Sa knedlom u grlu i očima punim suza, Rade je govorio o odlasku svog sina.

Rade je rekao da ne može da se pomiri sa smrću sina, otkrio je i da su ga lagali i krili u kakvom je on zaista stanju.

- Borim se, znate kako ide kad izgubite nešto najrođenije. Ne mogu da se pomirim, ali nekako ću izdržati dok sredim sve. Najviše bih voleo da se pridružim tamo njemu. Ja sam živeo samo radi njega, zato sam i došao ovde u Beograd, da mu budem podrška kad god treba, on je bio za sve dobar, za sebe nije. Mene je pazio kada sam se razboleo, gledao je samo u mene, pričao svuda ”samo da mi je tata živ”, a on je završio ovako - rekao je Rade i otkrio da je sina posetio tri dana pred smrt i tada saznao u kakvom je stanju:

- On je skoro 10 godina u ovom stanu. Nisam bio uz njega poslednjih dana zato što su me lagali, a ja kao da sam predosetio baš kad je onaj sneg počeo da pada, ja sam došao, tri dana pre nego što je umro. Kad sam ušao i kad sam video kakav je ja sam pao. Koža i kosti. Znaš šta mi je rekao: “Tata je l” te strah od kostura?” Ja mu kažem da me nije strah, toliko je oslabio da je to bilo strašno, jedva je hodao, ja sam mu pomagao. Ležali smo ovde, a on me je uhvatio za ruku i rekao: “Tata, vodi me u sobu”. Zauzeo je jednu pozu i legao. Ja sam malo po malo ulazi i video da sve slabije diše. Rođak Nemanja je pozvao Hitnu, oni su došli, na pola puta je umro u sanitetu.

Kako je Rade otkrio, Matija nije želeo da niko brine za njega, pa je uvek govorio da je dobro i da ga ništa ne boli.

- Nikad se nije žalio, uvek mi je govorio: “Odlično sam tata”. “Je l’ te boli nešto” - pitao sam ga, on kao ne. Bio je tvrdoglav kao mazga. Instinkt me terao da dođem ovde. On se nije ni zaključavao. Ta žena koja ga je pazila, spremala mu kao da jede, on uopšte nije jeo. Samo je bio na cevku, dok je mogao. Umro je gladan i žedan. Ništa nije jeo. Ustajao sam malo po malo da vidim kako je, ništa nisam spavao, on je 6. januara preminuo, oko 6, 7 sati. Kad sam video u kakvom je stanju, znao sam da neće dugo. Oči ušle u glavu. Spavam na rate, budim se spavam, ustajem. Ne sanjam ga još, ne bih voleo još da ga sanjam. Možda će doći da me odvede. Ništa nismo pričali, on nije mogao da govori.

Dao oglas za prodaju stvari iz salona

Otac poznatog frizera je već izdao na oglas da prodaje stvari iz salona, a njegove lične stvari će dati u humanitarne svrhe.

- Prodajem stvari sada iz salona da izvučem štetu koliko toliko. Da ostavim neću, ove stvari moram da dam u dobrotvorne svrhe. Košulje, majice, veševe, jakne, patike, samo je trošio pare, voleo je da uživa. Zadnje putovanje je hteo da ide u Istanbul, uplatio za Božić. Ali nije otišao, vratili su mu pare. Zarađivao je, ali je i trošio. Karibi, Maldivi, Egipat, Bazel, Rim, Filipini, Portugalija, išao je i uživao. Na Karibima se nalazio sa Martom Savić, oni su bili dobri prijatelji.

Nakon Matijine smrti, zvali su ga kako kaže njegovi prijatelj. Najžalije od svega mu je što njegov sin nije dovoljno brinuo o sebi..

- Javljali su se u početku kada su čuli, njegovi drugari, ta grupa sa kojom je išao na putovanja. Živeo je, radio, zarađivao, ali je trebalo više da vodi računa o njegovom zdravlju. On je išao na ove privatne klinike, pa mu našli bakteriju na želucu, pa nešto u grlu, nije mogao da guta. Vodu nije mogao da pije zadnja 24 sata. Tu je počelo sve teže i teže, kad su ovi došli rekli su da je polumrtav čovek. Odbijao je, nije hteo da ide kod doktora, dolazila je Hitna, ali je odbijao. Ja sam ga spremio, on ode u sobu, raspremi se i kaže neće da ide. Nisam mogao da ga nateram.

O Matijinom detinjstvu

- Matija bi dao život za mene, a i ja za njega. On je bio tih, miran, nije se svađao, bio je mirne prirode. Ja sam živeo u Puli, tamo ga je narod vole, pogotovo njegove učiteljice, bio je umiljat i dobar. Kao i svako dete je bio, padao je sa prvog sprata, svašta je doživeo kao i dete. Meni je žena bila krojačica, ona kad se izuje, on proba njene štikle, i ode na stepenice i padne. Imao je mali potres mozga, bio je nestašan malo. Uvek sam ga podržavao u svemu - rekao je Rade i otkrio da je Matija ostao bez majke u prvom razredu.

- On kad je krenuo u prvi razred moja supruga je tada umrla. Kao dete je ostao bez majke, imao sam dobar komšiluk, radio sam na brodogradilištu, ja ga spremim za školu, a komšinica ga je sa njenom decom vodila. Škola je bila blizu. Bio sam sinu i otac i majka, podigao sam ga. Nije mi ništa bilo teško, nikad za svoje dete. Nisam se mučio, lepo sam zarađivao, a i žena. Kada se to desilo, ja sam radio po dve smene, da bih pokrio sve smene. Nisam bio u krizi, uvek sam imao para, sve što mi je trebalo, imao sam svoj stan.

"Telefon čuva tajne"

Rade je ubeđen da su okidač sinovljevog stanja bili zubi.

- Ovaj telefon čuva tajne, ali je blokiran. On je rekao da je snimio tu gospođu zubarku. Rekao mi je da su mu vratili 3.000 a oni se oglasili da su mu vratili sve. Kažu: “On je umro od sepse”, otkud ti znaš? Obdukcija je zadnji dan rađena, čeka se šest meseci. On je tužio neka dva tipa u Šapcu što su ga vređali na nacionalnoj bazi. Ako budem živ, isteraću pravdu - rekao je on, i dodao:

- Nisam mogao ni da priđem do rake, držao sam se za spomenik, noge me bole. Savetovao sam ga da ne radi estetske korekcije, 7 puta je radio nos. Prvi put kad je uradio bio mu je najlepši, a to je on posle shvatio i pokajao se. Uvek sam bio uz njega. Kao dete mu puklo tanko crevo, pa su kratili, tu su nešto doktori zabrljali pa ga ponovo otvarali, i tu je naj*bao. Ali to je bilo davno, nema veze sa ovim što se tada desilo. Moje mišljenje i ubeđenje za sve ovo danas su zubi. Zubi su ga uništili.

Pre mesec dana se video sa sinom, kada je on došao kod njega, a sledeći put je bilo kobno.

- Videli smo se 5,6.decembra, pitao me treba li mi nešto, ostavio mi je nešto para. Rekao mi da će me obići ponovo. Ova žena što ga je pazila, sad ne sme da dođe, pokupila se i otišla. I rekao sam joj: “Kako te nije sramota da kriješ od mene da mi dete nije dobro, da krije do tri dana pre Božića?” On nije želeo da zna da mu nije dobro, nikoga nije hteo da pusti ovde. Odneo je neku tajnu, ali saznaćemo, sačekaću tih šest meseci.

"Imam sina iz prvog braka"

Rade nam je priznao i da ima sina iz prvog braka, kog Matija nije upoznao.

- Imam sina iz prvog braka. Tog sina ni ja nisam upoznao. Pošto je ta žena odmah otišla za Austriju, to dete je mehaničar, dobar majstor. Imao sam želju da ga upoznam, sad kad se budem vratio, ići ću da ga upoznam. Naći ću ga sigurno. Matija je bio jedinac. On je znao da ima brata, rekao sam mu, ali ništa nije komentarisao.

- Imao sam pored sebe jednu prijateljicu, ona je imala dve ćerke, ona mi je pomagala. Ona je imala svoj stan, ja svoj, čuvala je i moj i njen stan - rekao je on, ističući da je Matija imao dobru dušu, te da je bio umiljat.

- Nikad ga u životu nisam udario. Bio je umiljat, a ja sam bio popustljiv, nije koristio moju dobrotu. Uvek je imao sve za školu. On je ovde pomagao i davao svima.

Kako je ostao bez supruge, Matiju je sam odgajao, ali je kako kaže, imao prijateljicu koja mu je pomagala.

