U rijalitiju „Elita“ tokom nove „Igre istine“ došlo je do napete i neprijatne situacije kada je Marko Janjušević Janjuš postavio pitanje koje je Aneli Ahmić stavilo na velike muke.

Vidno zatečena, Aneli je pokušala da izbegne direktan odgovor, ističući da ne želi da bira između ljudi sa kojima ima različite odnose. Međutim situacija u kući je došla do dodatnog usijanja, kada je od Asmina zatraženo da otkrije od koga želi da se otarasi u kući.

Asmin šokirao sve

- Da li bi iz Elite izbacila Anđela ili Ivana da moraš ti da odlučiš? - pitao je Janjuš.

U želji da skrene pažnju sa sebe, Aneli je potom uputila pitanje Asminu Durdžiću i stavila ga u sličnu situaciju.

1/4 Vidi galeriju Asmin Durdžić i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Ivan mi je prijatelj ili bio prijatelj, ali pošto vidim kako me se lako odrekao možda i nije. Ja ne bih izbacila ni jednog, ni drugog. Ja imam odgovor, ali ne moram nikoga da izbacim jer ja nisam gledalac da moram da izbacujem. Ti da si me pitao za koga sam više vezana jasan odgovor bi dobio. Asmine, igraš li Ili-ili? Ako treba da izbaciš Maju ili mene koga bi izbacio? - govorila je Aneli.

- Maju jer ti sa mnom imaš dete i treba da doneseš pare - odgovorio je Asmin.

