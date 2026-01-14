Slušaj vest

PevačAca Lukas doživeo je ozbiljnu dramu u noći između subote i nedelje, kada je na putu sa Jahorine ka Palama, kako tvrdi, bio meta opasnog napada u saobraćaju.

Prema njegovim rečima, vozač automobila koji se nalazio iza njega čak 40 minuta pokušavao je da izgura vozilo u kojem su se nalazili Lukas i njegov vozač, neprestano udarajući u zadnji deo automobila.

O incidentu se prvi oglasio sam pevač, koji je putem društvenih mreža naveo da je pokušano njegovo ubistvo.

– Posle nastupa na Jahorini noćas pokušali su da ubiju mene i mog vozača. Jedva smo izvukli žive glave – napisao je Lukas.

Pevač je, kako se navodi, nastupao na privatnoj zabavi na Jahorini, nakon čega je krenuo nazad ka Srbiji, preko Romanije.

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu saopštilo je da je uhapšen osumnjičeni za ovaj incident, za kojeg je predložen i jednomesečni pritvor. Reč je o muškarcu inicijala N. M., koji se sumnjiči da je na magistralnom putu Ljubogošta – Podromanija više puta vozilom marke „pasat“ udario u „range rover“ u kojem su se nalazili pevač Aleksandar Vuksanović i njegov vozač J. J.

Tužilaštvo je predložilo pritvor zbog bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uticati na svedoke, kao i da bi mogao uništiti ili sakriti dokaze važne za krivični postupak.

U zvaničnom saopštenju dodatno se navodi da je osumnjičeni u nedelju, 11. januara, u periodu od 1.00 do 1.50 časova, na području Pala i Sokoca, na deonici magistralnog puta Donja Ljubogošta – Podromanija u dužini od oko 25 kilometara, izazvao opštu opasnost po život Lukasa i njegovog vozača, kao i po imovinu većeg obima.

Kako se navodi, osumnjičeni je u kontinuitetu vozio iza njihovog automobila i u više navrata prednjim delom svog vozila udarao u zadnji deo „range rovera“, pokušavajući da ga u krivinama izbaci s kolovoza, a na pravcima da ga zarotira.

