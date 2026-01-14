Slušaj vest

Domaća javnost i dalje bruji o krštenju Barbare Veličković, ćerke Milice Veličković i aktuelnog učesnika "Elite" Borislava Terzića Terze, gde je došlo do neprijatne scene između roditelja devojčice koji su se sukobili u crkvi iz koje je Terzić izašao uplakan jer su ga, kako je ispričao, napolje terali prijatelji njegove bivše verenice.

Terzin brat o Milici

Terza je u Beloj kući prepričavao šta se sve između njega i Milice izdešavalo u crkvi, a sada se prvi put nakon krštenja oglasio Miloš Terzić, Terzin brat.

- U jednu ruku je razumem, u drugu ne. Čuo sam se posle sa Milicom, posle proslave u restoranu, pričali smo o svemu. Bila je kivna jer je videla novinare, bio je ozvučen, a ja sam joj rekao - sve i da ga nisu izveli, ovo bi bilo propraćeno jer je i Milica sama iz rijalitija, to interesuje ljude, i sa njim i bez njega. To je neko teranje inata, i Milica, Sofija, Terza... Svi teraju inat, - rekao je Terzin brat.

Terza je u više navrata istakao da može samo da pretpostavi kako se članovi njegove porodice nose s tim što nisu bili pozvani na krštenje, te nas je zanimao Milošev odgovor.

- Žao nam je što nismo prisustvovali krštenju, ali i bolje što nismo jer ne znam kako bismo odreagovali na te provokacije, iako mi ništa nismo tu krivi. To što je on napravio, napravio je. Napravićemo mi jednu feštu kad on izađe tim povodom, sigurno - rekao je on.

